Как США разрушают международную систему безопасности

В Пентагоне заявили, что США намерены и в дальнейшем исследовать, развивать и проводить испытания крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет.

Оборонное ведомство США во вторник опубликовало видео испытательного запуска ракеты на полигоне Сан-Николас в Калифорнии. Американские военные отрапортовали, что пуск прошел успешно, а ракета пролетела более 500 километров. Возникает логичный вопрос: "Сколько необходимо времени, чтобы сделать новую ракету? Два, три, четыре года?" Ответ для специалистов очевиден: это весьма продолжительный и сложный процесс. Проведенные Пентагоном успешные испытания подтверждают, что США стали активно разрабатывать новую ракету задолго до того, как предъявили голословные претензии в адрес России, чтобы обосновать свой выход из Договора по ракетам меньшей и средней дальности. Что окончательно расставляет все точки над "i" в вопросе: кто, когда и зачем нарушал ракетное соглашение.

Тем не менее представитель Пентагона Роберт Карвер продолжал утверждать, что проведенные американцами испытания новой ракеты якобы не могут свидетельствовать о нарушении Вашингтоном положений ДРСМД. В министерстве обороны США сообщили, что для испытаний новой крылатой ракеты наземного базирования использовалась пусковая установка MК-41, но другой конфигурации, чем та, которая установлена на базе США в Румынии.

"Она не была той же конфигурации, как на системе Aegis Ashore, которая чисто оборонительная", - объяснил, отвечая на вопрос РИА Новости Карвер.

Впрочем, такие разъяснения несильно меняют картину. Во-первых, на то, чтобы состыковать не подпадающий под положения ДРСМД морской "Томагавк" и установку наземного базирования МК-41 также требуются значительное время и конструкторские решения. Ну а во-вторых, при таком подходе нельзя исключать, что "Томагавки" уже находятся в Румынии и Польше. Ведь местные власти не имеют доступа к американским военным базам на своей территории.

К разрушению ДРСМД с Россией в Вашингтоне подошли весьма основательно. Вину за отказ от соглашения, прекратившего существование 2 августа, в Белом доме сразу же попытались возложить на Москву, точнее на российскую ракету 9М729. По словам представителей США, именно она якобы нарушала существующие в ДРСМД договоренности. В ответ Минобороны России провело публичную презентацию спорной ракеты для всех заинтересованных лиц. Вот только адекватной реакции из Вашингтона не последовало. Вместо нее вновь знакомая мантра: "Россия нарушила".

В 2001 году, чтобы выйти из договора по ПРО, вашингтонские стратеги придумали миф о наличии "иранской угрозы" и, не предупредив никого, поставили противоракеты в Польшу и Румынию. Против кого могут быть направлены сегодня размещенные в Польше и Румынии американские ракеты, долго гадать не приходится.

Вот только в 2001 году в европейской прессе поднялся шум, поскольку США забыли доходчиво разъяснить свои действия. Теперь же Вашингтон заранее подыскал предлог посущественней - та самая "русская ракета".

Американцы даже приличия ради провели консультации со своими союзниками по НАТО. Хотя, вероятно, просто поставили их в известность, что ДРСМД мешает военным планам Белого дома. В конце концов волнуют Вашингтон теперь больше действия Пекина, который, не будучи участником ракетного соглашения, имел возможность свободно разрабатывать новые вооружения.

Теперь же американцы могут насытить своими ракетами средней дальности Южную Корею и Японию - своих ближайших союзников в Азии. Свидетельство тому - все чаще звучащие заявления высокопоставленных чиновников США о планах по развертыванию новых вооружений в этом регионе.

Опасность развертывания американских ракет средней дальности в Азии заключается в том, что таким образом США продолжат изменять сложившийся стратегический баланс сил между ядерными державами. Ведь в Азиатском регионе находится не только Китай. В Азии расположена значительная часть территории России, там же - база стратегических подводных лодок Тихоокеанского флота.

О том, что РФ немедленно отреагирует на действия США, не раз заявляли в Москве. В то же время Россия готова отказаться от размещения своих ракет в Европе, Азии или еще где бы то ни было до тех пор, пока там не появятся новые ракеты американского производства.

Аналогичная ситуация складывается и с другим важнейшим элементом международной системы безопасности - договором СНВ. Москва последовательно выступает за его сохранение и продление, в то время как в Вашингтоне на российские инициативы никак не реагируют. Тем временем 2021 год, когда действующее соглашение истечет, неумолимо приближается. Международная система безопасности рушится, и инициатор этого процесса один - Соединенные Штаты.

Что же нас ждет дальше, если Вашингтон решит возобновить ядерные испытания в трех средах и будет загрязнять планету радиоактивными выбросами? Пентагон не прочь разместить ядерное оружие в космосе, и тогда у каждого жителя Земли над головой будет висеть атомная бомба с подлетным временем 5-7 минут. А что если произойдет технологический сбой? Ведь похоже, что пока в Вашингтоне никто не просчитывал возможные последствия от разрушения сложившейся системы международной безопасности, которые станут непредсказуемыми, если ядерные державы, уничтожив старые, не примут новые правила игры.