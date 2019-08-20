Карасев удостоился высокой оценки за судейство в матче "Спартак" - ЦСКА

Старт сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) запомнился не только красивым и результативным футболом, но и судейскими ошибками. Причем с каждым туром их становится все больше.

В этой связи эксперты и болельщики с опаской ждали принципиальной схватки между "Спартаком" и ЦСКА. Всего за несколько дней до матча произошла замена арбитра: вместо Алексея Еськова, получившего травму, назначение получил Сергей Карасев.

В последнее время Карасеву чаще выпадали встречи с участием команд из нижней восьмерки. Но один из наших самых известных рефери, которому довелось поработать на домашнем чемпионате мира, справился со своей задачей. Что примечательно - никто из представителей двух столичных команд не высказался о судействе по окончании матча.

- Это была потрясающая игра. Сергей провел один из лучших матчей в карьере, - заявил в беседе с журналистами глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. - Без лишних свистков, остановок встречи. Это было супер.

В отличие от дерби, в другом матче - между "Зенитом" и "Ахматом" - хватало судейских ошибок. Арбитр Алексей Матюнин и его бригада не засчитали два гола хозяев и удалили защитника грозненцев Ризвана Уциева. Больше негодовали питерцы: Артем Дзюба после матча заявил, что судьи не готовы к чемпионату, а главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак оскорбил рефери.

- Я разговаривал с Сергеем Богдановичем по телефону. Он извинился лично и попросил, чтобы я попросил прощения от его имени перед Матюниным, так как у него нет его номера мобильного, - отметил Егоров.