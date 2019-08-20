Китайский реактивный пассажирский самолет ARJ21 выполнил показательный полет

19 августа реактивный пассажирский самолет ARJ21, разработанный в Китае, совершил первый показательный полет над нагорьем по маршруту Куньмин-Лицзян-Сишуанбаньна-Куньмин, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Самолет ARJ21 адаптирован к изменчивым климатическим условиям нагорья. Показательный полет прошел в штатном режиме, лайнер приспособлен для взлета и посадки на сложном рельефе.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
С момента образования Нового Китая активно развивается гражданская авиация. Непрерывно поднимался уровень инфраструктуры в аэропортах, количество маршрутов значительно выросло, пропуская способность воздушных перевозок также увеличилась. К концу 2018 года общая протяженность регулярных маршрутов, обслуживаемых китайскими авиалиниями, достигает 8,4 миллиона километров.