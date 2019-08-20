Кому и где достанутся бюджетные места в вузах

В вузах еще идет прием ребят на платные отделения, а вот по бюджетному набору уже все ясно - можно отчитываться.

В этом году вузам выделено почти 390 тысяч бюджетных мест. К 2024 году их число увеличится до 438 тысяч. Фото: Александр Корольков

На 2019/2020 учебный год вузам выделено почти 390 тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Тройка направлений-лидеров по количеству мест выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи, и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.

Многие вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям, а также повышение среднего балла ЕГЭ. Например, в Высшей школе экономики рост числа заявлений на информационные технологии и компьютерные науки по сравнению с прошлым годом скакнул на 71 процент! В МГТУ им. Баумана традиционно огромный спрос на космические и IT-специальности. Но "фишка" нынешней кампании в Бауманке - повышенный интерес абитуриентов к машиностроению. Новые материалы, современные методы обработки металлов, наноинженерия - все это очень популярно у выпускников школ 2019 года. В СПбГУ самыми популярными программами стали "Современное программирование" (60 заявлений на место), "Нефтегазовое дело", "Управление персоналом". А вот в МГУ им. Ломоносова уже который год стабильно рекорды востребованности бьет мехмат - сюда было подано почти 4 тысячи заявлений при бюджетном наборе менее 400 человек.

Вижу цель

Кроме обычного конкурса в вузах существует целевой набор: когда подготовка специалиста ведется с расчетом на его будущую работу на определенном предприятии. С этого года начали действовать новые правила: каждому вузу выделили определенный процент мест от бюджета (не менее 10). В целевой набор включают специальности, которые наиболее востребованы на рынке, в тех приоритетных отраслях, где остро не хватает специалистов. Также организация может получить целевые места по запросу. Как правило, направление на целевое обучение могут дать практически все государственные структуры (министерства, администрации и пр.), федеральные и муниципальные учреждения - театры, поликлиники, музеи. Отдельным списком - предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетические компании.

По общему мнению ректорского сообщества, "первый блин" по новым правилам вышел немного "комом": многие вузы не смогли полностью закрыть целевые места. Так, в МГУ на 405 запланированных целевых мест был принят 91 человек, в Финуниверситете рассчитывали на тысячу целевиков, но получили только 200 заявлений, а зачислили 128 человек. По мнению Виктора Садовничего, такой "провал" случился из-за того, что новые правила еще не все успели "проработать" и многое пока непонятно - ведь новшество было объявлено аккурат перед началом вступительной кампании.

На всех хватит

При формировании и распределении контрольных цифр приема главная задача - сохранить доступность высшего образования для выпускников школ. Эта планка - 57 процентов. Другими словами, на каждые 57 выпускников приходится 100 бюджетных мест. Такой уровень минобрнауки сохраняет последние шесть лет.

Сегодня в Законе об образовании закреплено: на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бесплатных мест в вузах. В планах министерства - увеличивать контрольные цифры приема в вузы. К 2024 году бюджет будет обеспечивать до 438 тысяч мест.

В этом году вузам выделено почти 390 тысяч бюджетных мест. К 2024 году их число увеличится до 438 тысяч.