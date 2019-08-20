Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Члены датской королевской семьи не исключили возможность продажи Гренландии США. Об этом сообщает издание Newsweek.

Отмечается, что в королевской семье воспринимают предложение президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии как комплимент для острова, такая сделка может состояться в случае одобрения местными жителями.

Издание приводит позицию принцессы Антонии Шаумбург-Липпе, являющейся женой двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара, которая считает, что подобные "предложения получают только желаемые территории".

"Народ Гренландии должен и может решать собственную судьбу", -резюмировала принцесса.

Ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе, в свою очередь заявил, что любит Гренландию. Он хочет, чтобы жители острова были счастливы.

"Что бы они ни решили, их нужно поддержать", - высказал свое мнение принц.

Ранее появилась информация о том, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность покупки Гренландии. В ответ власти Дании заявили, что остров не продается.