Корпорации США отказались считать прибыль главной целью

Почти две сотни акул американского бизнеса, входящих в объединение топ-менеджеров крупнейших корпораций США, выступили с революционной идеей. В декларации, под которой поставил свои подписи 181 из 192 участников "Круглого стола бизнеса" (Business Roundtable), провозглашается отказ от прибыли акционеров как главного приоритета и цели развития. Напротив, компании обещают сосредоточиться на "инвестировании в сотрудников и местные сообщества".

Как пишет The Washington Post, среди подписавших "Принципы корпоративного управления" - исполнительные директоры и главы таких компаний и банков, как Amazon, American Airlines, JPMorgan Chase. Их декларация разделила американцев на два лагеря. Многие акционеры, отказавшиеся к ней присоединяться, отмечают, что "общественным благом должно заниматься государство".

Член Палаты представителей, внучатый племянник 35-го президента США Джо Кеннеди, напротив, радостно "приветствовал шаг в сторону более морального капитализма". "Я рад, что они наконец признали: наш народ по горло сыт их корпоративной жадностью, которая разъедает социальную ткань Америки. Но нам нужно нечто большее, чем мыльный пузырь пиара", - заявил сенатор Берни Сандерс. Спор разгорелся в контексте стартовавшей в США кампании по выборам президента 2020 года. Тот же Сандерс, претендующий на выдвижение от демократов, предлагает запретить компаниям выкупать собственные акции, пока рабочие не будут обеспечены достойной зарплатой. Демократ Элизабет Уоррен потребовала от американских корпораций передавать часть полномочий советов директоров представителям, избираемым сотрудниками. Даже Дональд Трамп, построивший империю в сфере недвижимости, а в 2017 году инициировавший масштабное сокращение налогов для бизнеса, обрушился на те предприятия, которые выводят рабочие места за рубеж. Согласно отчету Института экономической политики, с 1978 года доходы исполнительных директоров компаний в США выросли на 940 процентов, в то время как зарплата среднего рабочего за те же годы индексировалась всего на 12 процентов.

"Еще Милтон Фридман называл социальную ответственность бизнеса "обворовыванием акционеров". Это давний спор между эгоистической и альтруистической моделями хозяйствования, - напомнил "РГ" научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. - Впрочем, до сих пор было трудно себе представить, чтобы рыночная экономика функционировала за счет альтруистической мотивации. Сам ее дух говорит о том, что, обогащаясь, вы как бы нехотя приносите общественную пользу. Как писал Адам Смит, если булочник встает рано утром, чтобы испечь румяные булочки, то это вовсе не оттого, что он любит человечество". Декларация стала реакцией на новые вызовы, уверен собеседник "РГ".

Речь идет об очередной попытке придать капитализму человеческое лицо

"Маркс бы очень удивился, прочитав воззвание американских бизнесменов. Он знал капиталистов, которые эксплуатировали сначала мужчин, потом женщин по 16 часов в сутки, а потом дошли и до детского труда. Сейчас речь идет об очередной попытке придать капитализму человеческое лицо. Последние тридцать лет мы наблюдали гегемонию вульгарного либерализма, который привел к деградации общества, когда рынок поглотил все остальные сферы жизни. Но речь идет уже о выживании человечества перед лицом таких проблем, как, например, глобальное потепление, с которыми государство не справляется. Происходит мировоззренческий слом, и многие миллиардеры, независимо от того, как они сколотили свой капитал, начинают задумываться о том, как прекратить эрозию общества. Это нужный посыл, другое дело, что он так может и остаться лишь руководством к действию", - считает Руслан Гринберг.