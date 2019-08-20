Леонид Слуцкий посетил "Макдональдс" десять лет спустя

Главный тренер голландского клуба "Витесс" Леонид Слуцкий решил отметить десятилетие своей нашумевшей фотографии в ресторане быстрого питания новым снимком.

Слуцкий совсем недавно завел аккаунт в Instagram. Но уже успел обзавестись более чем 113 тысячами подписчиков. Искрометный юмор тренера пользователи оценили.

Новая публикация Слуцкого посвящена десятилетию памятной фотографии, на которой он был запечатлен поедающим бургер в московском "Макдоналдсе". Тогда, по словам тренера, у него просто не было времени для того, чтобы поесть в другом месте.

Теперь наставник "Витесса" выложил новую фотографию, подписав ее "Десять лет спустя". На этот раз Слуцкий с аппетитом откусывает бургер в голландском фастфуде.