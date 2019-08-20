Ли Док Хи стал первым глухим теннисистом, выигравшим матч в ATP

Спортсмен из Южной Кореи Ли Док Хи установил уникальное достижение. Он стал первым в истории глухим теннисистом, выигравшим матч в основной сетке турнира ATP.

На старте соревнований в Уинстон-Сейлеме (США) Ли Док Хи победил в двух сетах представителя Швейцарии Генри Лааксонена - 7:6 (7:4), 6:1. Его следующим соперником станет поляк Хуберт Хуркач, посеянный под третьим номером.

- Люди смеялись надо мной из-за глухоты. Они говорили, что я не должен выходить на корт. Было нелегко, но друзья и семья помогли мне, - признался Ли Док Хи. - Мой посыл для всех слабослышащих людей - если будете упорно работать, то можете добиться всего.

Ли Док Хи - не единственный спортсмен с такими проблемами, выступающий на столь высоком уровне. Есть еще словенец Миха Зупан, который является первым глухим баскетболистом, игравшим в Евролиге.