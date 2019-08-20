Лукашенко: В основе стабильности лежит доверие людей к власти

Анонсированное на прошлой неделе президентом Александром Лукашенко совещание с силовым блоком страны проходит 20 августа в белорусской столице, информирует пресс-служба главы государства, уточняя, что оно посвящено "качеству работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений".

Акцентировав внимание участников совещания на том непреложном факте, что в основе стабильности в государстве лежит внутриполитическая ситуация и доверие людей к власти, президент навал данную встречу "исторической", подчеркнув, что на нее собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость Беларуси. "От нас с вами зависит, какой будет страна, как будут жить наши люди и какими будут эти люди", - подчеркнул оратор.

Белорусское общество, пояснил свою мысль Лукашенко, живет не в вакууме и видит происходящее на континенте. "Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы - представители правоохранительных органов", - отметил белорусский лидер.

Он дал понять, что после совещания ситуация в правоохранительной сфере должна измениться кардинально в лучшую сторону, будут устранены все недостатки, выявленные при подготовке к совещанию. Ведь "мы собрались не для того, чтобы отчитаться друг перед другом, а я - сказать красивые слова перед обществом. Мы будем говорить много нелицеприятных вещей, по крайней мере, я нацеливаю вас на это", - поставил задачу президент.