Российская легкая атлетика переживает тяжелые времена. Национальная федерация по-прежнему не восстановлена в правах: спорт­смены вынуждены сами добиваться права выступать на международных соревнованиях, и то лишь в нейтральном статусе, то есть без флага.

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене - главное напоминание о том, что отечественная легкая атлетика вопреки санкциям и запретам еще жива. Несмотря ни на что, она продолжает побеждать (уже 16 побед в текущем сезоне и лучший результат в мире - 2,06 м) и давно уже соревнуется в первую очередь с собой и с рекордом мира, пока непобитым.

В эксклюзивном интервью "РГ" Ласицкене, являющаяся двукратной чемпионкой планеты, рассказала, почему нельзя привыкнуть выступать без национального флага, как не превратиться в робота в сумасшедшем соревновательном графике и успеть выйти замуж.

Тяжело выступать без флага? Пришлось к этому привыкать или ты сразу восприняла сложившуюся ситуацию как данность?

Мария Ласицкене: От старта к старту это становится все сложнее. Поначалу думалось, но это ведь скоро все разрешится. А на дворе уже 2019 год. И ничего не решено. Ужасно бесит. Когда становишься чемпионкой, первое, что хочется сделать, - пробежать круг почета со своим флагом. По большому счету для этого все и делается: показать, что ты гражданин своей страны, добыл для нее медаль. У нас такой возможности нет. К этому не привыкнешь. Потому что чувствуешь полное непонимание: почему так, за что? Вроде я должна радоваться, а единственное желание в этот момент - поскорее уйти. Получить медали и уйти. Выручают только близкие: тренер, муж, который ездит со мной на все официальные старты. Я стою на пьедестале и понимаю, что я не одна, они со мной, они здесь. И на родине люди знают, что я бьюсь за свою страну, и эти победы - для них тоже.

Ты почти не проигрываешь. Тяжело это, когда весь мир ждет от тебя осечки?

Мария Ласицкене: Конечно, когда ты стабилен, все уже изнывают: когда же, когда? А что же у нее такого, а почему она не проигрывает? Стараюсь не обращать внимания. Настраиваюсь на позитив. Общаюсь с людьми, которые говорят: круто, молодец! И не читать заметки вроде: а вот на этом старте она два метра прыгнула уже не так, как на предыдущем. Значит ли это, что она уже не в той форме… И так далее. А неудачу стараюсь принимать как новый опыт.

Еще все время у тебя спрашивают, когда же будет мировой рекорд. А ты всем говоришь, что стараешься об этом не думать. И что, реально получается?

Мария Ласицкене: Очень сложно. Вот вы меня сейчас об этом спросили. До этого спросили несколько раз. За границей постоянно интересуются. Отвечаю: занимаюсь своими результатами, своим рекордом. Делаю все, чтобы становиться лучше.

Фото: Reuters

А во снах рекорды не ставишь?

Мария Ласицкене: Нет, прыжки мне вообще редко снятся. А если и снятся, то я там беру какие-то вообще смешные высоты.

У тебя в сезоне запредельное количество стартов. Как не превратиться в робота?

Мария Ласицкене: Я к этому отношусь проще. Все старты - всего лишь подготовка к основным. Я на них вижу, на что наработала в данный момент, в какой я форме. Я должна прыгать, мой организм должен быть там на высоте. На тренировках я никогда не почувствую такого мандража, как на соревнованиях. Поэтому мне нужно много стартов. И это ведь не просто старты. У моего тренера есть целая их градация: старты технические, психологические, эмоциональные. У Геннадия Гариковича целая фабрика в голове.

Ты в этой фабрике ориентируешься?

Мария Ласицкене: Я не должна в этом разбираться. Не смотрю свои прыжки и не анализирую, почему Геннадий Гарикович выбрал тот старт или иной. Моя обязанность: приехала - выступила. Если что-то не так, тренер мне сразу об этом говорит. Полное доверие, полный контакт.

Сколько раз в этом году тебя тестировали на допинг?

Мария Ласицкене: С Нового года - 12. У меня бывало и больше. Не знаю. Я абсолютно в этом плане спокойна. Сколько захотят взять, столько пусть берут. Будь то соревновательный период или внесоревновательный, когда приходят домой.

Говорят, процедура ужасно строгая и даже бесцеремонная. К этому всему можно как-то привыкнуть?

Мария Ласицкене: Это часть моей работы. И необходимая мера для того, чтобы спорт был чистым. Я должна заполнять систему Adams, быть дома в указанные часы. К этому привыкаешь. Поначалу каждый пытается оборонять свою личную жизнь и так далее. Но нет, я спорт­смен. И я несу ответственность. Да и не так все сложно.

Когда ты постоянно на сборах и соревнованиях, единственный шанс завести супруга - среди спорт­сменов или журналистов. Так? Я имею в виду твоего мужа, известного журналиста Владаса Ласицкаса...

Мария Ласицкене: (Смеется.) У нас так получилось.

Как именно это произошло?

Мария Ласицкене: На соревнованиях. Владас брал интервью… а потом был взгляд (смеется).

Фото: Reuters

И что, не было боязни? Все-таки он журналист. А спортсмены журналистов боятся.

Мария Ласицкене: Да я первый спорт­смен, который журналистов боится. Видели бы вы меня в 2010-х годах. Для меня общение с прессой было шоком. Буквально несли меня к камерам, в микст-зону. С опытом пришло понимание: Маша, эти люди работают, и это - твоя работа тоже. А еще шанс донести через журналистов простым людям, что такое спорт, какие мы, какими мы можем быть. Нужно быть открытым.

Сама хотела бы когда-нибудь попробовать себя на этом поприще?

Мария Ласицкене: Я тормоз, поэтому - нет, ха-ха-ха. Сочинительство, вопросы - нет, не мое.

Представим, что твоя задача - объяснить новичку, почему стоит смотреть прыжки в высоту. Что скажешь?

Мария Ласицкене: Прыжки в высоту - это красиво. Это перелеты, красивые фигуристые девушки. Правда, кроме меня (смеется). Азарт, переносы попыток. Психологические дуэли взглядов - такое тоже бывает. Вообще легкая атлетика - интерес­ный вид спорта, который показывает возможности человека во всей красе.

И последний вопрос прыгунье в высоту. Ты боишься высоты?

Мария Ласицкене: В детстве я почему-то боялась помогать маме вешать шторы. У меня подкашивались ноги. А сейчас спокойно смотрю в бездну и ничего не боюсь.