Массовая "миграция" надувных матрасов в США попала на видео

Жители американского штата Колорадо стали свидетелями необычного явления - из-за внезапно обрушившегося сильного ветра в воздухе оказались десятки массивных надувных матрасов. Под напором стихии они буквально "прошагали" несколько сотен метров, перепрыгивая через кусты, заборы и другие препятствия.

Как пишет The Weather Channel, инцидент произошел 17 августа в Денвере в районе Стейплтон. Судя по комментариям очевидцев, местные жители собирались вечером посмотреть кино на свежем воздухе, для чего и были приготовлены надувные матрасы. Однако погода резко изменилась: небо покрылось тучами и налетел сильный ветер с порывами до 40 метров в секунду.

На снятых одним из очевидцев кадрах видно, как несколько молодых людей пытались остановить "шагающие" матрасы, прижимая их к земле, но в целом безуспешно - буквально через несколько секунд они снова взмывали в воздух. Единственный действенный вариант в таком случае, как показал опыт, - самому лечь сверху.

Отметим, что Колорадо находится в гористой местности, поэтому погода там в целом переменчива: летом в отдельных районах запросто может выпасть снег, а уже через пару часов будет светить жаркое солнце.