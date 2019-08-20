Матч "Брага" - "Спартак" рассудит испанская бригада арбитров

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между португальской "Брагой" и московским "Спартаком" рассудит испанская бригада арбитров.

Первая встреча между "Брагой" и "Спартаком" состоится 22 августа в 21:45 по московскому времени на стадионе "Брага Мунисипал".

Официальный сайт УЕФА объявил о том, что обслуживать эту встречу будет 43-летний Хавьер Эстрада Фернандес из Испании. Его ассистентами станут Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо, резервный рефери - Пабло Гонсалес Фуэртес.

Этот испанский рефери обслуживает матчи под эгидой УЕФА с 2013 года. За это время он трижды работал на играх российских клубов.

В 2015-м году Фернандес был арбитром на матче отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА сыграл со "Спартой" - 2:2. Годом позже он обслуживал встречу группового раунда Лиги чемпионов между "Зенитом" и голландским "АЗ", который российский клуб выиграл со счетом 5:0.

Два года назад при судействе Фернандеса "Локомотив" дома переиграл "Копенгаген" - 2:1 в групповом раунде Лиги чемпионов.