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20.08.2019 15:13
Рубрика: Спорт

Матч "Брага" - "Спартак" рассудит испанская бригада арбитров

Текст: Максим Домчев

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между португальской "Брагой" и московским "Спартаком" рассудит испанская бригада арбитров.

Первая встреча между "Брагой" и "Спартаком" состоится 22 августа в 21:45 по московскому времени на стадионе "Брага Мунисипал".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Официальный сайт УЕФА объявил о том, что обслуживать эту встречу будет 43-летний Хавьер Эстрада Фернандес из Испании. Его ассистентами станут Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо, резервный рефери - Пабло Гонсалес Фуэртес.

Этот испанский рефери обслуживает матчи под эгидой УЕФА с 2013 года. За это время он трижды работал на играх российских клубов.

В 2015-м году Фернандес был арбитром на матче отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА сыграл со "Спартой" - 2:2. Годом позже он обслуживал встречу группового раунда Лиги чемпионов между "Зенитом" и голландским "АЗ", который российский клуб выиграл со счетом 5:0.

Два года назад при судействе Фернандеса "Локомотив" дома переиграл "Копенгаген" - 2:1 в групповом раунде Лиги чемпионов.

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