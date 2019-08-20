Впервые за девять лет у России есть свой человек в топ-5 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В пятерку лучших ворвался 23-летний Даниил Медведев, выигравший в воскресенье турнир серии "Мастерс" в американском Цинциннати. В финале Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена - 7:6, 6:4.

Как о большом таланте Даниил заявил о себе довольно давно, однако были основания сомневаться в том, что россиянин сумеет раскрыться до конца. В какой-то момент о его истериках говорили больше, чем об игре: в 2016 году Медведев даже заплатил огромный штраф за перепалку с судьей, обвинившим его в расизме. На Уимблдоне-2017 запомнилось, как Даниил швырял в сторону арбитра мелочь, недвусмысленно намекая на ангажированность последнего. А сколько за это время было сломано ракеток - не счесть.

Но Даниил повзрослел. Начал работать с психологом, женился. И пришла стабильность, а вместе с ней - результаты. Нынешний сезон - пока лучший в карьере Медведева. У россиянина уже 44 победы: это больше, чем у кого-либо в сезоне. На втором месте идет испанец Рафаэль Надаль с 41 выигранным матчем.

Апофеозом стали последние три недели, в течение которых Медведев налетал 2500 километров (от Вашингтона через Монреаль в Цинциннати), играл чаще, чем раз в полтора дня, но дошел при этом до трех финалов подряд. Такие перформансы удавались только игрокам калибра Федерера, Надаля, Джоковича и, как правило, заканчивались удачным выступлением на главном американском турнире - Открытом чемпионате США. Недаром побежденный россиянином Давид Гоффен в своей речи сказал: "Ты готов к Нью-Йорку".

Медведев стал первым за девять лет россиянином в топ-5 мирового рейтинга

Попутно Медведев стал самым молодым чемпионом Цинциннати с 2008 года, когда там победил 21-летний Энди Маррей. Но для российских болельщиков важнее тот факт, что впервые за девять лет у нас снова есть теннисист в топ-5. Последним из наших соотечественников там фигурировал Николай Давыденко в июне 2010-го. Впрочем, главная проверка на величие впереди - уже упомянутый Открытый чемпионат США, который пройдет с 26 августа по 8 сентября. Кстати, на турнирах "Большого шлема" Медведев ни разу не проходил дальше 1/8 финала. Кажется, Даниил в подходящей форме, чтобы это исправить.

Наши могли сделать в Цинциннати и дубль, но в финале женского турнира Светлана Кузнецова не совладала с хозяйкой корта Мэдисон Кис - 5:7, 6:7. Но все равно выступление 34-летней россиянки позволяет с оптимизмом ждать US Open, который она, к слову, выиграла в 2004 году.