Минфин озаботился температурой алкогольных напитков

Производители и оптовики должны хранить алкогольную продукцию в изолированных помещениях на стеллажах с соблюдением температурного режима. Приказ Минфина вступает в силу 21 августа. Теперь требования стали понятнее, соблюдать их предприятиям будет проще, говорят эксперты.

Ранее действовал приказ Росалкогольрегулирования, принятый еще в 2010 году. Документом предписывались правила, которые выполнить было сложно, производители и оптовики несли дополнительные издержки, рассказывает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. "Например, предписывалась толщина паллет - поддона, на котором хранятся ящики с бутылками, - не менее 15 сантиметров, тогда как их стандартный размер меньше. Приходилось приколачивать доски, чтобы выполнить правила. Были жесткие требования по температурному режиму", - поясняет собеседник "РГ". Участники рынка постоянно жаловались, говорит эксперт. После неоднократных обсуждений был принят приказ Минфина, которым устанавливаются новые требования. Они ближе к реальности, избыточные нормы устранены.

Правила касаются производителей алкоголя и организаций оптовой торговли. Для крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей - сельскохозяйственных товаропроизводителей сделано исключение. Под действие правил подпадают вина, крепкий алкоголь, расфасованные в потребительскую тару. Пиво, сидры, медовухи эти нормы не затрагивают.

"Соблюдение температурного режима, наверное, важнейшее требование", - говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По новым правилам температура складского хранения для алкоголя установлена от +5 градусов до +25 градусов Цельсия при относительной влажности воздуха не выше 85 процентов. Связано это требование с качеством продукции. У каждого вида алкоголя есть разные рамки хранения, поясняет эксперт. Летом, в жару, практически никто эти нормы не выдерживает, а страдает потребитель. "Это безопасность и качество продукции", - говорит Дробиз. Конечно, не выполняются эти требования и организациями розничной торговли. "Но если требования по хранению предъявить к рознице, большая часть магазинов их соблюсти не сможет", - говорит он.

Хранить алкоголь производители и оптовики должны при температуре от +5 до +25 градусов Цельсия, от этого зависят безопасность и качество продукции

Другие требования как раз касаются удобства проведения проверок. Например, на складе организации, имеющей лицензию на ведение оборота спиртосодержащей продукции, нельзя хранить другие товары. Бутылки с алкоголем должны быть выложены на стеллажи или поддоны. Между поддонами должно быть расстояние не менее полуметра. Нужно это для того, чтобы проверяющий мог протиснуться и просканировать партии продукции, поясняет Шапкин.

Наконец, склад должен быть освещен. "В темноте можно пропустить какие-то нарушения", - отмечает Дробиз.

Добросовестные компании эти требования и так соблюдают, говорят эксперты. Так что на рынок новые правила существенно не повлияют, роста цен не будет. Но и на снижение цен тоже рассчитывать не стоит. Объем потребления алкоголя падает, так что экономию на издержках предприятия, скорее всего, используют для поддержания уровня прибыли.

Что касается борьбы с нелегальной продукцией, то правила складского хранения в этом мало помогут. Легальные предприятия, работающие через ЕГАИС, стараются с "левой" водкой не связываться и прятать пару ящиков такой продукции в штабелях легальной не станут, говорят эксперты. Контрафакт сейчас целиком хранится на подпольных складах. Туда наведываются с рейдами правоохранительные органы.