Минздрав хочет закрепить статусы молодого специалиста и врача-наставника

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила закрепить на законодательном уровне статусы молодого специалиста и врача-наставника с целью обеспечить работу докторов, не имеющих опыта в системе здравоохранения, под контролем сертифицированных сотрудников на протяжении не менее трех лет.

По словам главы ведомства, подобная практика для начинающих врачей-терапевтов и хирургов применяется в США, Канаде, а также в европейских странах.

"Необходимо внести на законодательном уровне статус молодого специалиста и врача-наставника, человека с первой или высшей категорией, работающего не менее пяти лет по своей специальности, чтобы обеспечить работу (молодых врачей) в государственной системе здравоохранения под контролем…сертифицированных специалистов на протяжении не менее трех лет", - сказала на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения Скворцова, которую цитирует ТАСС.