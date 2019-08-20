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20.08.2019 19:19
Рубрика: Общество

Минздрав хочет закрепить статусы молодого специалиста и врача-наставника

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила закрепить на законодательном уровне статусы молодого специалиста и врача-наставника с целью обеспечить работу докторов, не имеющих опыта в системе здравоохранения, под контролем сертифицированных сотрудников на протяжении не менее трех лет.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По словам главы ведомства, подобная практика для начинающих врачей-терапевтов и хирургов применяется в США, Канаде, а также в европейских странах.

"Необходимо внести на законодательном уровне статус молодого специалиста и врача-наставника, человека с первой или высшей категорией, работающего не менее пяти лет по своей специальности, чтобы обеспечить работу (молодых врачей) в государственной системе здравоохранения под контролем…сертифицированных специалистов на протяжении не менее трех лет", - сказала на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения Скворцова, которую цитирует ТАСС.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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