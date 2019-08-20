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Рубрика: В мире

На севере Индии 58 человек погибли из-за наводнений

Фото: Наводнение в Индии, август 2019 г. Фото: Наводнение в Индии, август 2019 г.
Фото: Наводнение в Индии, август 2019 г.

В северных штатах Индии не менее 58 человек погибли за последние два дня из-за наводнений и сильных ливней. Так, в штате Уттаракханд жертвами стихии стали 32 человека и восемь пропали без вести, в штате Химачал-Прадеш погибли 26 местных жителей.

Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
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В Нью-Дели зафиксирован высокий уровень воды в реке Ямуна. Власти столицы за минувшие сутки эвакуировали более 10 тысяч человек из низинных районов города, сообщает ТАСС.

Проливные дожди, обрушившиеся на Индию, вызвали наводнения, многочисленные оползни, разливы рек, уровень воды в местных водохранилищах достиг критической отметки. Из разных районов страны поступают сообщения о проблемах с транспортным сообщением, обрушениях зданий и многочисленных несчастных случаях. Всего с начала августа в результате наводнений в Индии погибли около 300 человек.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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