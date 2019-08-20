Находки археологов открывают новые страницы жизни России

По традиции в День археолога ученые подвели первые итоги нынешнего полевого сезона. Прежде всего директор Института археологии РАН академик Николай Макаров выделил раскопки в Большом Кремлевском сквере, которые стартовали в мае этого года и уже дали интересные результаты. Специалисты изучили культурные слои конца XVI - начала XVII века - эпохи Бориса Годунова и Смутного времени. Там собрано около 1,1 тысячи предметов, рассказывающих о жизни Кремля тех лет. Главной находкой стали следы здания московских приказов - предшественников нынешних министерств. Здание "Новых приказов", построенное в 1675-83 годах, сменило обветшалую постройку "Старых". Оно было известно историкам по документам и рисункам, и вот теперь "раскопаны" археологические подтверждения.

- Это внушительное строение со сложной планировкой, оно символизирует силу тогдашнего Московского государства и его властные институты, - говорит Макаров. Ученые надеются, что смогут сделать современную графическую реконструкцию и представить это здание таким, каким оно было раньше.

Очень любопытны найденные здесь артефакты, связанные с жизнью Приказов, - фрагменты арбалетных стрел, керамических кувшинов, круглая игральная фишка, чернильница, монеты и хорошо сохранившиеся печные изразцы XVII века. Обращает на себя внимание, что среди них практически нет бытовых предметов, но найдено огромное количество сапожных подковок, хотя нет остатков самой кожаной обуви. Как это объяснить? По мнению ученых, это скорее всего указывает на постоянное присутствие на дворе Приказов множества людей, которые обращались к приказной администрации.

В XII веке помимо Киева и Новгорода новым политическим центром Руси становится Волго-Окское междуречье. Один из его центров - Суздаль - возник на возвышенности с плодородными землями, которые были полностью очищены от леса и получили название "Ополье". Вся эта территория уже в конце I тысячелетия н.э. была покрыта сетью больших поселений. Площадь некоторых достигала 15-19 га и превышала размеры средневековых малых русских городов.

Раскопки Суздальского Ополья показали, что эти поселения были основаны в XI-XII веках, в то время как первые письменные упоминания о них относятся к XVI веку. "Есть представление, что единственные "узлы прочности" исторического развития от древности до наших дней - это старые русские города. Ранее считалось, что сеть сельских поселений была неустойчива и территории современных сел неинтересны для археологического изучения. Мы впервые проследили историю поселений, которые сложились в самом начале Руси", - отметил академик Макаров.

В Фанагории нашли клад серебряных монет, которые являются самыми ­древними из всех, которые начеканены на территории России. Они относятся к 480 году до н.э.

Для исследований археологами были выбраны четыре села возле Суздаля: Гнездилово, Вышеславское, Туртино и Глебовское. Первые упоминания о них попадаются в земельных грамотах 1530-1550-х годов. Известно, что села были крупными поселениями с собственными сельскими старостами, приходскими храмами и священниками. Археологические работы показали, что история этих сел начинается в домонгольскую эпоху. Все четыре изначально формировались как большие поселения, площадь которых во второй половине XII-XIII веков составляла от 8 до 15 га.

На памятниках археологии XIII-XIV веков больших перерывов в развитии не обнаружено. Это говорит о том, что все четыре поселения пережили монгольское нашествие. Вероятно, они были сожжены; часть населения, скорее всего, была уничтожена или угнана. Однако села быстро восстановились, и следов столетнего опустошения нет. В XVIII веке их территория расширилась. Сформировалась новая планировка с расположением усадеб вдоль широких улиц.

Особо академик Макаров выделил работы совместно с французскими археологами. Ими исследованы места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях. Многочисленные находки - пули, фрагменты гранат и картечи - позволяют реконструировать расположение войск, уточнить многочисленные письменные свидетельства. Впервые изучены захоронения того времени, среди которых самым значимым оказалось одиночное погребение, которое с большой вероятностью является могилой французского генерала Шарля-Этьена Гюдена.

Керамику, созданную около восьми тысяч лет назад на территории Восточной Европы, обнаружили на берегу Дона участники Нижнедонской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа совместно с коллегами из Ростова-на-Дону. Исследования проводились на территории поселения начала седьмого тысячелетия до нашей эры под названием Ракушечный Яр. Оно считается одним из ключевых периодов в истории человечества - в это время начался так называемый "новокаменный век" и произошла Неолитическая революция, подразумевавшая переход человеческих общин от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве.

Археологи уже приучили, что главные сенсации последнего времени приходят с юга страны. Сейчас в центре внимания Фанагория - древнегреческая колония, которая была расположена на берегу Керченского пролива, на Таманском полуострове. Она служила второй после Пантикапея столицей эллинистического Боспорского царства. После входила в состав Византийской империи, затем Хазарского каганата.

- Среди многочисленных находок выделю оборонительные сооружения, созданные при основании города, что является большой редкостью для того времени, - сказал заведующий отделом классической археологии Владимир Кузнецов. - Кроме того, обнаружены следы сильного пожара, а над ними найдена древнеперсидская царская надпись. Она уникальна, так как подобных за пределами Ирана не было известно. Вывод: город был захвачен в 480 году до нашей эры персами. Это важно для истории юга России, что является подтверждением греко-персидских войн.

Еще одна находка позволит, наконец, поставить точку в датировке начала чеканки на территории Руси древних монет. Дело в том, что в Фанагории нашли редкий клад серебряных монет, которые являются самыми древними из всех, которые начеканены на территории России. Они относятся к 480 году до н.э. Это было во время персидского нашествия. "Теперь появилась возможность установить рубеж начала чеканки монет на территории России - примерно рубеж V-VI века до н.э.", - говорит Владимир Кузнецов.

Ученый обратил внимание на комплекс находок, которые дают новые представления об истории христианства на Руси. "Мы нашли мраморную купель и очень редкую мраморную столешницу, которая применялась для трапезы, а рядом обнаружили церковь, которая датируется не позднее VI века нашей эры, - говорит Кузнецов. - Учитывая, что в Константинополе в 519 году н.э. на Синоде присутствовал фанагорийский епископ, можно говорить, что здесь создана епархия не позднее V века нашей эры, а может, раньше. Весь этот комплекс находок дает представление не только о византийском городе, но и начале христианства на территории Руси".

Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и Института археологии РАН обнаружили византийские фрески в наземном христианском храме X-XIII веков, в пещерном городе Эски-Кермен в Крыму.

"В храме X - конца XIII веков наша экспедиция обнаружила фрагменты полихромных фресок. Причем в Эски-Кермене они впервые обнаружены в наземном храме. В подземных, или пещерных, которые здесь находятся, они встречались и ранее, а в наземном впервые", - сказал доктор исторических наук Александр Айбабин.

По его словам, роспись принадлежит кисти византийских мастеров, поскольку сам город был основан выходцами из Византийской империи. Точная датировка станет известна после исследования образцов штукатурки. Эски-Кермен расположен в Бахчисарайском районе Крыма на горном плато с обрывами до 30 метров. Он был построен предположительно в конце VII веке н.э. Площадь города составляла 8,5 га, на его территории проживали до трех тысяч человек.

Между тем

Международная группа ученых обнаружила в Монголии каменные орудия труда, которые свидетельствуют, что люди путешествовали по евразийским степям примерно на 10 тысяч лет раньше, чем считалось. Возраст артефактов, найденных в ходе раскопок, достигает 45 тысяч лет. Всего было обнаружено несколько тысяч каменных инструментов, а 826 из них оказались связаны с древнейшими стоянками людей. Орудия с длинными и правильными лезвиями аналогичны тем, что характерны для других мест раскопок в Сибири и на северо-западе Китая. Это указывает на крупномасштабное расселение людей по региону.

Несмотря на то что никаких человеческих останков не было найдено, ученые уверены, что инструменты были созданы именно людьми современного типа, а не неандертальцами или денисовцами, которые не владели соответствующей техникой изготовления. Исследователи также определили климатические условия по органическим останкам. Регион становился влажнее и теплее, что делало его более благоприятным для выпаса скота.

Возраст инструментов примерно соответствует времени контактов между людьми современного типа и денисовцами. Считается, что последние передали Homo sapiens гены, которые делают организм более устойчивым к гипоксии и позволяют селиться в местах с относительно разреженным воздухом, например на Тибетском нагорье.

Денисовцы - вымерший вид или подвид древних людей, известный по окаменелостям, которые были найдены в Денисовой пещере на Алтае. Считаются сестринской группой по отношению к неандертальцам. Недавно были получены свидетельства, что денисовцы и неандертальцы могли скрещиваться между собой и обзаводиться совместным потомством. Известно, что люди современной анатомии покинули Африку менее 100 тысяч лет назад и расселились по Евразии, иногда скрещиваясь с другими видами рода Homo - неандертальцами и денисовским человеком. Это привело к тому, что их гены попали в геном Homo sapiens.