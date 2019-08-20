Найдена 700-летняя реликвия династии Палеологов

Болгарские археологи обнаружили могилу аристократа XIV века из византийской императорской династии Палеологов и установили его личность по золотому перстню с надписью "Георгий Палеолог".

Как сообщает The History Blog, находка была сделана в крепости Калиакра на севере Болгарии. Там была обнаружена гробница с останками важной персоны. В захоронении находились артефакты.

Наиболее интересным и ценным из них оказался золотой перстень с печаткой калоянского типа. Так называют кольца, подобные найденному ранее в могиле возле церкви Святых сорока мучеников в Тырново. Оно принадлежало болгарскому царю Калояну, правившему в конце XII века.

Возможно, найденный в Калиакре перстень принадлежал одному из его потомков. Это украшение оказалось крупнее и тяжелее калоянского кольца. На перстне на заштрихованном фоне изображен голубь. Его окружает надпись на греческом языке.

Именно по ней и была установлена личность погребенного. Им оказался Георгий Палеолог. В XIV веке крепость Калиакра была столицей так называемого Добруджанского деспотата, отколовшегося от Болгарского царства. Сначала деспотатом правил боярин Балик, а затем его брат Добротица, которые были связаны с византийской династией Палеологов.

Балик поддерживал Анну Савойскую, вдову императора Андроника III Палеолога и регента ее несовершеннолетнего сына Иоанна V Палеолога во время Византийской гражданской войны 1341-1347 годов.

После смерти Балика в 1347 году Анна создала большую автономную провинцию, в которой и начал править Добротица. Постепенно он подчинил себе большую часть Болгарии. Дочь Добротицы, чье имя осталось неизвестным, вышла замуж за Михаила Палеолога, сына Иоанна V.

Поэтому археологи предполагают, что обладатель перстня Георгий был связан как с правителями деспотата, так и с византийскими императорами. Добавим, что в гробнице также были обнаружены роскошные дары, изучение которых поможет воссоздать ритуал погребения.

Установлено, что Георгий был похоронен во второй половине XIV века. Его останки нашли в хорошо сохранившемся саркофаге. Лицо покойного было накрыто роскошной тканью, а дары лежали на теле.

На теле же покойного находился стеклянный сосуд. По мнению ученых, в нем были собраны слезы скорбящих.