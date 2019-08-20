Новости

"Джон Сноу" опять пожаловался на тяготы съемок в "Игре престолов" 14:47
В Санкт-Петербурге ликвидируют 200 несанкционированных свалок 14:46
Сбербанк предложил работодателям сервис проверки сотрудников 14:34
В Ростове "лечащую от похмелья" кошку выставили на продажу за 15 млн рублей 14:32
СЕ поддержал заявления Путина и Макрона по стабилизации обстановки на Украине 14:24
Тамбовская спортсменка умерла во время тренировки 14:24
В Москве зафиксирована самая теплая погода с начала августа 14:23
В Петербурге завели дело из-за рекламы на счетах за электричество 14:23
СМИ: Братьям Магомедовым ужесточили обвинение 14:20
Под Тулой водитель сбил трех инвалидов-колясочников 14:18
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников 14:15
Найдена 700-летняя реликвия династии Палеологов 14:05
Первый полет стратегического беспилотника РФ показали на видео 14:04
Вооруженный человек захватил автобус на мосту в Рио-де-Жанейро 14:02
Как правильно собирать и выбирать грибы 14:00
Хуснуллин: Москвичи получают по программе реновации квартиры бизнес-класса 13:45
В Петрозаводске вынесли приговор грабителям ювелирного магазина 13:45
В Токио стартовала российско-японская Театральная олимпиада 13:45
В Дагестане свыше 10 тысяч человек остались без электричества 13:39
Россия вывела на испытания корвет нового типа с "Калибром" 13:34
Детям из малоимущих семей Петербурга помогут собраться в школу 13:32
В музее-заповеднике "Коломенское" пройдет фестиваль "Казачья станица Москва" 13:31
Греция не получала запроса на заход иранского танкера в порт Каламаты 13:29
На Кубани завели дело на авиадебошира, сорвавшего рейс из Израиля 13:29
Лукашенко: В основе стабильности лежит доверие людей к власти 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 14:05
Рубрика: Общество

Найдена 700-летняя реликвия династии Палеологов

Текст: Денис Передельский
Фото: National History Museum in Sofia Фото: National History Museum in Sofia
Фото: National History Museum in Sofia

Болгарские археологи обнаружили могилу аристократа XIV века из византийской императорской династии Палеологов и установили его личность по золотому перстню с надписью "Георгий Палеолог".

Как сообщает The History Blog, находка была сделана в крепости Калиакра на севере Болгарии. Там была обнаружена гробница с останками важной персоны. В захоронении находились артефакты.

Наиболее интересным и ценным из них оказался золотой перстень с печаткой калоянского типа. Так называют кольца, подобные найденному ранее в могиле возле церкви Святых сорока мучеников в Тырново. Оно принадлежало болгарскому царю Калояну, правившему в конце XII века.

Возможно, найденный в Калиакре перстень принадлежал одному из его потомков. Это украшение оказалось крупнее и тяжелее калоянского кольца. На перстне на заштрихованном фоне изображен голубь. Его окружает надпись на греческом языке.

Фото: YouTube
На дне Балтики найден неизвестный корабль эпохи Колумба

Именно по ней и была установлена личность погребенного. Им оказался Георгий Палеолог. В XIV веке крепость Калиакра была столицей так называемого Добруджанского деспотата, отколовшегося от Болгарского царства. Сначала деспотатом правил боярин Балик, а затем его брат Добротица, которые были связаны с византийской династией Палеологов.

Балик поддерживал Анну Савойскую, вдову императора Андроника III Палеолога и регента ее несовершеннолетнего сына Иоанна V Палеолога во время Византийской гражданской войны 1341-1347 годов.

После смерти Балика в 1347 году Анна создала большую автономную провинцию, в которой и начал править Добротица. Постепенно он подчинил себе большую часть Болгарии. Дочь Добротицы, чье имя осталось неизвестным, вышла замуж за Михаила Палеолога, сына Иоанна V.

Поэтому археологи предполагают, что обладатель перстня Георгий был связан как с правителями деспотата, так и с византийскими императорами. Добавим, что в гробнице также были обнаружены роскошные дары, изучение которых поможет воссоздать ритуал погребения.

Установлено, что Георгий был похоронен во второй половине XIV века. Его останки нашли в хорошо сохранившемся саркофаге. Лицо покойного было накрыто роскошной тканью, а дары лежали на теле.

На теле же покойного находился стеклянный сосуд. По мнению ученых, в нем были собраны слезы скорбящих.

На курильском острове обнаружили сеть подземных ходов
В Британии нашли фрагмент 1800-летнего флакона с духами из Крыма
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Европа Болгария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности
Вооруженный человек захватил автобус на мосту в Рио-де-Жанейро
Самолет Москва-Париж сообщил о ЧП на борту
Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия
В Госдуме предлагают освободить водителей от штрафов в некоторых случаях