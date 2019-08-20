Назарбаев опубликовал клип на песню собственного сочинения

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал видеоклип на сочиненную им песню. Видео появилось на странице его пресс-службы в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как Назарбаев гуляет по горной местности и напевает песню о своей родине. За кадром эту же песню исполняют профессиональные артисты.

Агентство "Казинформ" сообщило, что авторство слов принадлежит самому Назарбаеву, а музыку сочинил композитор Алтынбек Коразбаев.

"Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни", - подписал первый президент Казахстана видео.