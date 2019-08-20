Названы главные приметы среди путешественников из России

Большинство людей, отправляясь в поездку, считают нужным "присесть на дорожку". По данным Ozon.travel, традицию соблюдают 52 процента российских туристов.

Опрос был проведен с целью выяснить, в какие приметы больше всего верят путешественники. Всего было опрошено 1,5 тысячи человек.

Вторая по популярности примета связана с тем, чтобы ничего не зашивать перед долгой дорогой. Иначе в пути могут преследовать неудачи, считают 20 процентов россиян.

Также путешественники (девять процентов) боятся встретить на пути женщину с пустыми ведрами и семь процентов стараются не оглядываться. Шесть процентов опрошенных уверены, что перед дорогой нужно подержаться за угол стола - это к счастью.

Столько же россиян считают, что отправляться в путешествие лучше на выходных, а вот пятница и понедельник - не лучшие дни, передает РИА Новости.