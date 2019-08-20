Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC

Объединенный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленные рейтинги после турнира UFC241. В десятке лучших бойцов вне категорий произошли довольно заметные изменения.

Лидерство удерживает чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс. А вот на вторую строчку переместился российский боец, чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Это связано с итогом главного боя UFC 241, в котором американский тяжеловес Стипе Миочич нокаутировал Даниэля Кормье, находившегося на второй позиции общего рейтинга.

Миочич благодаря этому успеху поднялся на семь мест и теперь занимает четвертую позицию. Кроме того, он стал богаче на 750 тысяч долларов. 40-летний Кормье получил гонорар в 500 тысяч и потерял в рейтинге сразу шесть строчек.

Также стоит отметить возвращение в октагон Нейта Диаса, который не дрался три года - после поражения от Конора Макгрегора. Диас в UFC241победил Энтони Петтиса единогласным решением судей и заработал 250 тысяч долларов.