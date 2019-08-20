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Текст:   Екатерина Ясакова 
17:50 20.08.2019

Без спроса не построят

С января по июль в России было введено 36,3 миллиона квадратных метров жилья, что на 7 процентов больше аналогичного периода прошлого года (34 миллиона квадратных метров), свидетельствуют данные Росстата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До конца года объемы еще могут вырасти. Больше всего жилья вводится в эксплуатацию не в первой, а во второй половине года, отметили в компании "Метриум". Как уточняют эксперты, ростом количества жилья рынок в целом обязан Москве. В остальных городах ситуация с жильем может складываться иначе.

С января по июль в России было введено 36,3 миллиона квадратных метров жилья, что на 7 процентов больше аналогичного периода прошлого года

Тенденция к росту ввода объемов жилья может сохраниться еще из-за нескольких факторов. В частности, это повышение доступности квартир.

"Если учесть, что сейчас ключевая ставка ЦБ РФ снижается, есть вероятность, что вслед за ней подешевеет и ипотека. Следовательно, спрос на рынке новостроек может дополнительно возрасти, а затем - и объем предложения", - пояснил "Российской газете" Дмитрий Таганов, руководитель Аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость".

Фото: Кирилл Шипицин/ ТАСС
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В целом, в Минстрое уверены, что состояние неопределенности на рынке строительства жилья, вызванное реформой долевого строительства, проходит. "Все понимают, что дальше делать и как делать, поэтому объемы ввода жилья пошли вверх", - говорил глава ведомства Владимир Якушев.

Напомним, что согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда" по итогам этого года в России планируется построить 88 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.

По данным Росстата, многоквартирных домов за 7 месяцев введено 17,7 миллиона квадратных метров, что на 7,9 процента выше аналогичного периода 2018 года, а индивидуального жилищного строительства - 18,6 миллиона квадратных метров, что на 6,1 процента выше аналогичного периода 2018 года.

Последние цифры особо оценили в Минстрое. Многие семьи сегодня выбирают именно ИЖС.

"Многим интересен именно такой вид строительства. Вскоре будет разработан специальный ипотечный продукт для ИЖС, который сделает индивидуальное жилищное строительство доступнее и простимулирует рост показателей ввода", - прокомментировал замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

Фото: Сергей Куксин
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Специальная ипотечная программа для ИЖС разрабатывается по поручению президента Владимира Путина.

В феврале в Послании Федеральному Собранию он заявлял о том, что предоставить возможность российским семьям не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле. "Правительство и ЦБ должны разработать удобные и, главное, доступные финансовые инструменты для поддержки ИЖС, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой", - сказал он.

Вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания проектного комитета "Жилье и городская среда" говорил, что объем ввода жилья в России по итогам 2019 года может сохраниться на уровне 2018 года (75,3 миллиона квадратных метров).

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