Одиннадцатикратная чемпионка мира попалась на допинге

Чемпионка мира в гребле на байдарках и каноэ Лоренс Венсан-Лапуант из Канады попалась на допинге.

Пресс-служба Международной федерации гребли на байдарках и каноэ сообщила, что результат пробы, взятой в период, когда соревнований не было, дал положительный результат. Что за вещество обнаружено, пока не сообщается. Но Венсан-Лапуант точно пропустит чемпионат мира, пишет ТАСС.

Генеральный секретарь федерации Саймон Таулсон признался, что разочарован этой новостью. "Права спортсменки должны быть соблюдены, мы не будем комментировать ситуацию до конца слушаний", - подчеркнул он.

Сама спортсменка, которой не было равных на протяжении десяти лет, находится в шоке. "Я не принимала ничего запрещенного, уверена в своей честности и всегда высказывалась за чистый спорт. Всегда следовала этому принципу".

За свою карьеру канадка выиграла 11 золотых медалей чемпионатов мира - 6 раз на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, 4 раза на 500-метровке в двойке и на пяти тысячах метров в одиночке.