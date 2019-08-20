В среду вечером пройдут три матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. В одном из них российский "Краснодар" сразится за место в самом престижном Еврокубке с греческим "Олимпиакосом".

В последние годы кубанские "быки" достойно проявляли себя на международной арене, но выступали в турнире рангом ниже - Лиге Европы. А вот для Лиги чемпионов краснодарцы новички. И жребий дебютантов не пощадил. Сначала команде Мурада Мусаева выпал в квалификации португальский "Порту". Собственно, большинство специалистов были уверены, что на этом все и закончится. Но "Краснодар" сотворил сенсацию, победив в гостях 3:2 и компенсировав таким образом домашнюю неудачу (0:1).

Следующий оппонент "Краснодара", греческий "Олимпиакос" - не менее опытный еврокубковый боец, чем "Порту". Клуб из Пирея регулярно играл в групповой стадии Лиги чемпионов, выходил в плей-офф. Так что греки считаются в этой паре однозначными фаворитами. Букмекеры принимают ставки на их победу в первом матче с коэффициентом 1 к 2, тогда как на "Краснодар" - 1 к 3,6.

"Быки" отправились в гости к "Олимпиакосу" вчера утром. Испытание им предстоит серьезнейшее. Стадион "Георгиос Караискакис", где принимает своих соперников 44-кратный чемпион Греции, считается одним из самых горячих в Европе. Мало кому удается увезти отсюда очки. Допустим, нынешняя беспроигрышная серия "Оли" в еврокубках насчитывает восемь матчей, из которых греки выиграли шесть и допустили всего две ничьих. В последний раз выиграть в Пирее смог туринский "Ювентус" - было это на финише группового этапа Лиги чемпионов 2017/18. Впрочем, непременно побеждать от "быков" сейчас и не требуется. Главное - добиться приемлемого результата перед ответной встречей, которая 27 августа пройдет в Краснодаре. Им вполне можно считать и результативную ничью, и даже минимальное поражение - при условии, что удастся забить хотя бы один гостевой гол.

Беспроигрышная серия "Олимпиакоса" на домашнем стадионе составляет уже восемь матчей

Игра в Пирее точно пройдет при аншлаге - все билеты проданы заранее. Скорее всего, аналогичная картина нас ждет и в Краснодаре, где жаждут впервые услышать гимн Лиги чемпионов - легендарную мелодию включают перед матчами как раз начиная со стадии плей-офф. Ну а российским любителям футбола наверняка будет любопытно не только поболеть за один из самых ярких и самобытных наших клубов, но и понаблюдать за старым знакомым. Ключевым игроком полузащиты "Олимпиакоса" является Матье Вальбуэна - в свое время француз шикарно играл за московское "Динамо", но покинул команду после смены курса ее развития.

Что касается других матчей вечера, то сегодня в Загребе местное "Динамо" примет норвежский "Русенборг". По своим национальным меркам оба клуба - гранды. В масштабах Лиги чемпионов их статус куда более скромный, хотя и те и другие были замечены в групповом раунде. Хорваты из последних девяти розыгрышей попадали в элитную компанию пять раз. Скандинавы регулярно играли в основном раунде в начале века и в 90-е годы, но в последний раз поднимались так высоко довольно давно, в 2007-м.

Наконец, в Берне "Янг Бойз" принимает "Црвену Звезду" из Белграда. Год назад и те и другие дебютировали в групповом этапе, теперь выживет только один. Швейцарцы, сместившие в национальном чемпионате с трона "Базель", проведут первый матч в нынешнем еврокубковом сезоне. Сербский коллектив уже успел пройти три раунда отбора, обыграв литовскую "Судуву", финский ХИК и "Копенгаген". Датчан удалось пройти лишь в серии пенальти - оба матча закончились вничью 1:1.