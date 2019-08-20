Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона

Переговоры президентов России и Франции в форте Брегансон были насыщенными, конструктивными и доверительными. Беседы проходили в разных форматах, в том числе и тет-а-тет, а среди основных тем были перспективы саммита в "нормандском формате", ситуация в Сирии, региональные конфликты - Балканы, Нагорный Карабах, а также климат и освоение Арктики. Дата встречи "нормандской четверки" по Украине пока неизвестна, но в ближайшее время соберутся помощники лидеров.

Владимир Путин вернулся в Москву ближе к 6 утра из Франции, где до позднего времени продолжались переговоры, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Основной набор тем для обсуждения президенты обозначили во время пресс-конференции, которая инновационно на этот раз предшествовала самим переговорам", - напомнил он.

"Беседы, действительно, получились и в формате с глазу на глаз, и с участием двух делегаций, также отдельно двух министров иностранных дел, по линии помощников по международным делам - пока президенты общались друг с другом", - отметил представитель Кремля.

"Все это можно охарактеризовать как очень насыщенный с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог", - продолжил Песков. "Лидеры "сверили часы" по основным вопросам двусторонней и международной повестки. Это была и Украина: весьма экспертно, развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в "нормандском формате", которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы не проводить встречу ради встречи", - сказал он.

На вопрос о том, определена ли дата саммита в "нормандском формате", пресс-секретарь президента ответил, что пока никакие даты не фигурируют. "Есть определенные сроки проведения встреч экспертов, помощников президентов", - пояснил он. И они пройдут в обозримой перспективе. "Точные даты будут объявлены, когда финализированы", - сказал Песков. Нет пока наметок и по возможности проведения встречи глав России и Украины до "нормандского формата".

Также Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обменялись мнениями по ситуации в Сирии - это и процесс формирования конституционного комитета, и перспективы урегулирования, и возвращение беженцев, сообщил представитель Кремля. Затрагивались и многие другие региональные конфликты: Балканы, Карабах, достаточно серьезно говорили по климату, много - про освоение Арктики, в этом французские компании принимают участие, уточнил он.

"Переговоры в целом были позитивные", - оценил Песков. "Это не значит, что собеседники соглашались друг с другом, но достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты: и по которым есть совпадение мнений, и по которым есть разногласия", - заметил он.

Представитель Кремля пояснил журналистам, что месседж для G7 не формировали на этой встрече. "Это не месседж. Произошла сверка часов, - уточнил он. - Макрон просто знает позицию России по наиболее актуальным вопросам не на основе каких-то фейковых новостей, вольных трактовок, а от первоисточника - главы Российского государства. В этом как раз ценность этих встреч, которую трудно переоценить".

Завтра глава государства снова отправится в путь. "Уже чуть ближе и на северо-запад", - анонсировал Песков визит в Хельсинки, где Владимир Путин проведет переговоры со своим давнишним партнером Саули Ниинистё.