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20.08.2019 10:52
Рубрика: Экономика

"Почта России" начинает пилотирование электронного знака оплаты

Текст: Юлия Кривошапко
Новый знак онлайн-оплаты будет генерироваться по запросу пользователя в информационной системе "Почты России".
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Новая система оплаты запускается в пилотном режиме для регистрируемой письменной корреспонденции. В рамках проведения опытной эксплуатации функционал доступен только для юридических лиц - корпоративных клиентов, заключивших договор с ФГУП "Почта России", уточняется в сообщении почтового предприятия.

"Почта России" втрое увеличит объем электронных отправлений от госорганов

С помощью электронного сервиса по обработке и генерации QR-кода клиенты "Почты России" смогут в личном кабинете самостоятельно вносить предоплату за услуги, запрашивать необходимое количество знаков онлайн-оплаты, распечатывать с помощью принтера знаки на конвертах и, таким образом, подтверждать оплату пересылки. В отделении почтовой связи, куда поступит письмо, код распознают с помощью сканера. В знак онлайн оплаты закладывается ключевая информация об отправлении, место сдачи почтового отправления, его вид и тариф.

Новый сервис "Почты России" позволит клиентам оптимизировать бизнес-процесс предпочтовой подготовки и избежать расходов на оплату дополнительных услуг по нанесению знаков почтовой оплаты или покупку и обслуживание франкировальной машины, в том числе обучение персонала работе с ней. Благодаря новому электронному сервису клиент сможет всё делать самостоятельно, экономя средства.

"Почта России" зафиксировала рост популярности курьерской доставки

"Запуск новой системы онлайн оплаты осуществляется в рамках последовательной оцифровки услуг и бизнес-процессов "Почты России", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. - Сервис позволит повысить качество обслуживания клиентов, а также снизить издержки. В рамках пилотирования планируется провести нагрузочное тестирование сервиса, апробировать новые бизнес-процессы в части приёма, пересылки, вручения письменной корреспонденции с нанесёнными знаками онлайн оплаты, создать оптимальные интерфейсы взаимодействия, в том числе трансформировать и улучшить пользовательский опыт клиентов - юридических лиц. В будущем планируется сделать данный сервис доступным и для физических лиц".

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
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