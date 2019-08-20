Похитившие россиян пираты вышли на связь

Пираты, похитившие троих российских моряков с судна "Мармалайта" у берегов Камеруна, вышли на связь. Об этом сообщили в компании-работодателе.

"Вышли на связь.... Требований пока не озвучивали.... Все пока идет спокойно", - сказал источник агентства РИА Новости.

Также сообщается, что состояние россиян нормальное, им передают лекарства от малярии и одежду.

"С людьми все нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии", - отметил источник агентства.

Напомним, что 15 августа на рейде камерунского порта Дуала пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Пиратам удалось похитить восемь человек, среди которых оказались трое россиян - капитан, старший помощник и старший механик. Само судно похищено не было.