Пострадавшую российскую девочку могут перевезти из Бодрума домой

Российское посольство в Анкаре заявило о возможности перевозки пострадавшей в отеле девочки домой. Для этого родителям необходимо обратиться в Минздрав, уточнили в диппредставительстве.

"По данным, полученным генконсульством РФ в Анталье, в медицинском учреждении города Денизли, куда была переведена пациентка, пострадавшая находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии, - цитирует РИА Новости заявление посольства. - С учетом этого родителям рекомендовано направить письменное обращение в Минздрав России в целях подготовки при необходимости и при наличии медицинских показаний санитарно-транспортной эвакуации дочери в одну из профильных клиник для лечения по месту жительства в России".

Напомним, что инцидент произошел в бассейне отеля "Санхилл" Бодрума. Руку купавшейся девочки засосало в трубу бассейна и извлечь ребенка из воды удалось с большим трудом. Сейчас она находится в коме.