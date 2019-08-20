Новости

Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 18:45
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 18:39
В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского 18:31
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 18:29
Киргизский суд признал законным задержание Атамбаева 18:20
В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД 17:57
Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе 17:44
Задержан водитель, сбивший членов паралимпийской сборной России 17:43
СК завершил расследование пяти уголовных дел по несанкционированным акциям 17:34
Путин заявил о справедливых жалобах россиян на качество здравоохранения 17:30
СМИ: На борту разбившегося в Греции вертолета могли быть двое россиян 17:30
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку 17:24
Врачи рассказали, как обувь может навредить здоровью 17:24
У Трампа родился десятый внук 17:15
Ученые: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей 17:15
В Оренбурге вспыхнул пожар в кафе 17:12
В Коми будут судить отца, спрятавшего тело 8-летнего сына в сумке 17:10
В пострадавшем от паводка Тулуне построят новый микрорайон 17:08
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 17:05
Саммит G7 может завершиться без итогового коммюнике 16:53
В Сочи на съемках сериала "Воронины" героине вызвали "скорую" 16:48
Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании 16:46
На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка 16:45
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ 16:42
Дарья Донцова напишет сценарий мультфильма про сову-детектива 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 18:21
Рубрика: Власть

Путин рассказал о главных проблемах в здравоохранении

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин заявил о серьезных проблемах в первичном звене в здравоохранении. Износ основных фондов поликлиник и районных больниц, медицинского оборудования, нехватка специалистов, проблемы с организацией выплат заработных плат - перечислил глава государства основные проблемы в этой сфере на совещании в Кремле.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

"Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно у нас находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится", - подчеркнул президент.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

В связи с этим Путин поручил правительству вместе с Минздравом проанализировать систему уровня заработной платы специалистов первичного звена здравоохранения, выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.

"В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей - 200% по экономике региона, но это далеко не везде так", - пояснил президент. "В малых городах, населенных пунктах, на селе близко ничего нет подобного. Данные, которые у меня есть, которые на встречах с людьми, "Прямой линии" вылезают, говорят совсем об обратном", - рассказал он.

Кроме того, Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих региональных программ.

Власть Работа власти Общество Здоровье Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ