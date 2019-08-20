Президент России Владимир Путин заявил о серьезных проблемах в первичном звене в здравоохранении. Износ основных фондов поликлиник и районных больниц, медицинского оборудования, нехватка специалистов, проблемы с организацией выплат заработных плат - перечислил глава государства основные проблемы в этой сфере на совещании в Кремле.

"Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно у нас находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится", - подчеркнул президент.

В связи с этим Путин поручил правительству вместе с Минздравом проанализировать систему уровня заработной платы специалистов первичного звена здравоохранения, выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.

"В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей - 200% по экономике региона, но это далеко не везде так", - пояснил президент. "В малых городах, населенных пунктах, на селе близко ничего нет подобного. Данные, которые у меня есть, которые на встречах с людьми, "Прямой линии" вылезают, говорят совсем об обратном", - рассказал он.

Кроме того, Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих региональных программ.