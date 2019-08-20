Путин заявил о модернизации первичного звена в здравоохранении

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября этого года подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в России. Кроме того, до 1 июля следующего года должны появиться региональные программы модернизации этого сегмента здравоохранения.

"Нужно проработать и предложить источники финансовой поддержки предлагаемых мероприятий с федерального уровня. Прошу вас к этой работе приступить незамедлительно", - заявил президент на совещании в Кремле во вторник.

По словам президента, все это нужно для того, что исправить ту ситуацию, которая сложилась в первичном звене здравоохранения. Путин перечислил главные проблемы в этой сфере: износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, износ или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, низкая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками и некачественная организация выплат заработной платы.