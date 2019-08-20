Путин заявил о справедливых жалобах россиян на качество здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена в здравоохранении. А медицинские работники жалуются на низкие зарплаты и высокую нагрузку, добавил глава государства, выступая в Кремле на совещании, на котором обсуждались эти проблемы.

"Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам специалистам и их нехватку", - сказал он. Путин призвал детально проработать эти проблемы и найти для них эффективные решения.

Президент также напомнил, что на нацпроект "Здравоохранение" предусмотрен 1 трлн 367 млрд рублей. "Из них по двум программам на первичное звено предусмотрено 237, 5 млрд рублей", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что эти деньги должны быть потрачены с умом и дать в итоге хороший результат, чтобы каждый человек почувствовал положительные перемены на себе.