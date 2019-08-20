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20.08.2019 17:16
Рубрика: Экономика

Зажимают отпускные

Работодатели не выплатили работникам 2,8 миллиарда рублей
Текст: Марина Гусенко
2,8 миллиарда рублей задолжали работодатели своим работникам в России на 1 августа. За июль сумма долга выросла на 183 миллиона рублей, или 7,1 процента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таковы данные Росстата. По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, небольшой рост задолженности по зарплате летом - это традиционная ситуация. Во-первых, не все работодатели успевают вовремя выплатить людям отпускные. А во-вторых, лето - период, когда многие принимают решение о смене работы, и расчеты, связанные с увольнениями, тоже нередко задерживаются.

Фото: istock
Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента

Отмечается, что в восьми регионах долгов по зарплате нет совсем, в 31 регионе она за месяц снизилась, в четырех - осталась без изменений, в 39 - выросла, и в трех субъектах - появилась.

Среди отраслей экономики "передовики" по задержкам зарплаты - обрабатывающее производство, его доля - 1,4 миллиарда рублей, строительство - 418 миллионов, производство машин и оборудования - 409 миллионов, транспорт - 239 миллионов, добыча полезных ископаемых - 222 миллиона.

Больше половины суммы долга сформировалась в прошлые годы. Так, 697 миллионов рублей, или 25,3 процента, приходится на задолженность, которая образовалась в 2018 году, еще 841 миллион, или 30,6 процента, - в 2017 году и раньше.

"Передовики" по задержкам зарплаты - обрабатывающее производство и строительство

Только 0,1 процента долга (1,7 миллиона рублей) образовалось из-за того, что предприятия вовремя не получили деньги за работы и услуги из бюджетов всех уровней. В целом, как отмечается на сайте Росстата, объем просроченной задолженности по зарплате в России некритичен - он меньше одного процента фонда оплаты труда в стране.

Фото: Pixabay
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По словам Сафонова, победить такое явление, как долги по зарплате, в нашей стране непросто, считает эксперт. Это связано в том числе и с ментальностью работников и работодателей. В западных странах, к примеру, если у предприятия не хватает денег на зарплату, его руководство начинает сокращать работников. У нас принято "сохранять кадры". Да и сами работники в той же Европе не станут трудиться у работодателя, который не платит им деньги. Россияне же часто предпочитают подождать месяц-другой, нежели принять кардинальное решение об уходе от недобросовестного работодателя.

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