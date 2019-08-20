Рами Малек пожаловался на домогательства

Американский актер египетского происхождения Рами Малек, звезда параноида "Мистер Робот" и исполнитель главной роли в байопике о Фредди Меркьюри сообщил, что в зените славы подвергся сексуальным домогательствам. Включающим хватание лауреата "Оскара" за ягодицы незнакомкой.

Откровения 38-летнего артиста прозвучали в свежем номере мужского "глянца" GQ. Малек, рассказывая о той тщательности, с которой готовится к ролям, уточнил: поползновения в его направлении как-то совершила нетрезвая фанатка.

По рассказу актера, на днях он шел по своим делам, когда вдруг "какая-то пьяная женщина схватила меня руками за задницу".

На что Малек отреагировал корректно - повернулся и вежливо попросил поклонницу прекратить безобразить.

Как говорит Рами, после "Богемской рапсодии" на него обрушились не только многочисленные премии, но и слава, естественно. И отношение к нему окружающих, как следствие, изменилось. При этом все происходящее, утверждает Малек, лично на него повлияло не особо.

"Я не стал покрыт каким-то там чертовым золотом, - заверяет актер. - И когда вы просто сидите и разговариваете со мной - в этом нет ничего сакрального", - говорит.

Намекая, что он остался все тем же простым и усердным парнем. Просто отныне - в брендовой одежде за тысячи долларов (о чем информируют ценники под фото Рами в журнале).