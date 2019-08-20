Новости

Дарья Донцова напишет сценарий мультфильма про сову-детектива 16:39
Сольный проект лидера Rammstein Тиля Линдеманна записал второй альбом 16:16
Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про "Евровидение" 15:45
"Джон Сноу" опять пожаловался на тяготы съемок в "Игре престолов" 14:47
Армена Джигарханяна выписали из больницы 12:25

Рами Малек пожаловался на домогательства

Новости
    20.08.2019, 15:48
Текст:   Олег Усков

Американский актер египетского происхождения Рами Малек, звезда параноида "Мистер Робот" и исполнитель главной роли в байопике о Фредди Меркьюри сообщил, что в зените славы подвергся сексуальным домогательствам. Включающим хватание лауреата "Оскара" за ягодицы незнакомкой.

Откровения 38-летнего артиста прозвучали в свежем номере мужского "глянца" GQ. Малек, рассказывая о той тщательности, с которой готовится к ролям, уточнил: поползновения в его направлении как-то совершила нетрезвая фанатка.

По рассказу актера, на днях он шел по своим делам, когда вдруг "какая-то пьяная женщина схватила меня руками за задницу".

На что Малек отреагировал корректно - повернулся и вежливо попросил поклонницу прекратить безобразить.

Фото: kinopoisk.ru
Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про "Евровидение"

Как говорит Рами, после "Богемской рапсодии" на него обрушились не только многочисленные премии, но и слава, естественно. И отношение к нему окружающих, как следствие, изменилось. При этом все происходящее, утверждает Малек, лично на него повлияло не особо.

"Я не стал покрыт каким-то там чертовым золотом, - заверяет актер. - И когда вы просто сидите и разговариваете со мной - в этом нет ничего сакрального", - говорит.

Намекая, что он остался все тем же простым и усердным парнем. Просто отныне - в брендовой одежде за тысячи долларов (о чем информируют ценники под фото Рами в журнале).

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер первого сериала от Apple - с Дженнифер Энистон 11:57
Видео: Бузова выпустила клип в стилистике девяностых 11:48
Вышел трейлер хоррора "Под водой" - для фанатов "Чужого" 11:27
Букмекеры назвали претендентов на "Оскар" за лучшую мужскую роль 11:26
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел" 11:06
Видео: Игги Поп показал своего "Джеймса Бонда" 19.08.2019
В Минске выступит культовая поп-панк-группа The Offspring 19.08.2019
⧣ фото
Фото: AP Photo/ Mark Schiefelbein
Фото: Дуэйн "Скала" Джонсон женился 19.08.2019
Вера Брежнева призналась, что несколько лет посещала психолога 19.08.2019
Фото: сын Валерии втайне от родителей женился в Швейцарии 19.08.2019
⧣ скандалы
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
У Филиппа Киркорова больше нет задолженностей перед ГИБДД 19.08.2019
Разин попросил Зеленского разрешить ему навестить Нину Кирсо 18.08.2019
Представитель Шатунова назвал скандал вокруг "Белых роз" кошмарным сном 18.08.2019