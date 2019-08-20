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20.08.2019,  
09:33
Текст:  Николай Грищенко

Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью

Фото: RONHIDE/Wikimedia.org Фото: RONHIDE/Wikimedia.org
Фото: RONHIDE/Wikimedia.org

В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12. За право создать "рабочую лошадку" для ВКС борются КБ "Туполев" и "Ильюшин".

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Как сообщают РИА Новости, в Объединенной авиастроительной корпорации данную информацию частично подтвердили и сообщили, что решение по концепции будет принято до конца 2019 года.

Ранее гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов на празднике в честь 70-летия летно-испытательной базы "Туполева" в Жуковском заявил, что компания планирует создать средний военный транспортник. Авиационный комплекс имени Ильюшина также создает двухдвигательный реактивный самолет Ил-276, эскизное проектирование которого планируется завершить в нынешнем году.

Отметим, что советский турбовинтовой военно-транспортный самолет Ан-12 состоит на вооружении с 1959 года. Максимальная грузоподъемность составляет 21 тонну, крейсерская скорость - 570 километров в час, дальность полета - 5530 километров. Ан-12 зарекомендовал себя как очень надежное и неприхотливое в эксплуатации воздушное судно, но спроектированный более 60 лет назад самолет не отвечает современным требованиям.

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