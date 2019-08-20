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20.08.2019 23:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Столичные штучки

Чем Кубок мэра Москвы удивит болельщиков в этом году
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 184(7942)
В четверг 22 августа в Москве стартует традиционный уже 12-й по счету предсезонный турнир Кубок мэра. Накануне в столице прошла его презентация.
В прошлом году Кубок мэра Москвы достался хоккеистам "Динамо" (в голубой форме). Фото: РИА Новости. В прошлом году Кубок мэра Москвы достался хоккеистам "Динамо" (в голубой форме). Фото: РИА Новости.
В прошлом году Кубок мэра Москвы достался хоккеистам "Динамо" (в голубой форме). Фото: РИА Новости.

На первый взгляд предстоящий турнир мало чем будет отличаться от предыдущих. Состав участников Кубка мэра не меняется уже четвертый год: за трофей будут бороться столичные "Динамо", "Спартак", ЦСКА и подмосковный "Витязь". Можно, конечно, отметить тот факт, что прошлым летом турнир проходил в Парке Легенд на Автозаводской, а теперь передислоцируется в "Мегаспорт", но и тут ничего нового нет. До переезда на Автозаводскую Кубок мэра два года квартировал именно на Ходынке.

На матчи Кубка мэра-2019 уже выкуплено в три раза больше билетов, чем в прошлом году

И все же организаторы уверяют, что нынешний турнир при всей его традиционности будет другим.

- В этом году мы пошли по новому пути в плане продвижения Кубка мэра, - подчеркнул генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Александр Смирнов. - Мы поменяли логотип, на новый уровень вышла информационная поддержка. Клубы плотно работали с болельщиками, в конкурсах было разыграно много бесплатных билетов.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Первый матч между "Краснодаром" и "Олимпиакосом" в ЛЧ пройдет 21 августа

К слову, о билетной программе. Ее было решено изменить. Если в прошлом году у зрителей была безальтернативная возможность купить билеты сразу на весь игровой день, вмещающий два матча, то теперь места на каждую игру доступны отдельно. Билет на дневную игру будет стоить 40 процентов от прошлогодней стоимости, на вечернюю - 80. Этот ход вкупе с остальными дает плоды: на Кубок мэра-2019 уже продано в три раза больше билетов по сравнению с предыдущим. Основной наплыв зрителей ждут на матч-открытие турнира "Спартак" - ЦСКА и на воскресные игры. Тем, кто придет, обещают разного рода активности. В соседнем торговом центре обещают автограф-сессию с хоккеистами. А в самом "Мегаспорте" болельщики смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина.

- Надеемся, что сможем вывести турнир на новый уровень в течение трех лет, - заверил Смирнов. - И по зрительскому интересу Кубок мэра, несмотря на его товарищеский статус, будет не менее популярен, чем тренировочные прокаты в том же фигурном катании.

При этом понятно, что основной ресурс для привлечения зрителя на трибуны - это непосредственно хоккей. "Мы готовы разжигать пламя зрительского интереса", - заявил спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин. В то же время армейский функционер подчеркнул, что на турнире наставник команды Игорь Никитин, возможно, проверит в бою молодых ребят. То же самое касается и действующего обладателя Кубка мэра "Динамо", у которого состав, в принципе, не назовешь возрастным. А вот "Спартак", как и "Витязь", по заверению спортивного директора "красно-белых" Павла Ни-Ли, с составом уже определился и намерен "показать товар лицом".

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