Новые стандарты лечения рака, которые введены в Москве в начале года, направлены в первую очередь на обеспечение жителей города самыми современными лекарствами и технологиями. И вот новый шаг в борьбе с болезнями, которые в городе занимают второе место среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Это внедрение повышенных стандартов оснащения всех взрослых поликлиник оборудованием лучевой диагностики, с помощью которого при раке ставится 80%. Что же нового появится в здравоохранении столицы?

1. Самое современное оборудование

В каждой головной поликлинике будет установлен магнитно-резонансный томограф и компьютерный томограф (МРТ И КТ), а в каждом из их филиалов - современные рентгеновские установки и маммографы. Это значит, что пройти большую часть обследований горожане смогут поблизости от дома. Напомню, в городе многое уже сделано для обеспечения медучреждений новой техникой. По словам главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергея Морозова, за 2011-2012 годы в поликлиниках и стационарах было установлено около 4600 единиц разного оборудования. Только МРТ - более 1,6 тысячи единиц.

В итоге сейчас в Москве один такой аппарат приходится на 3-6 тысяч человек, в то время как во многих странах - один на 20-30 тысяч населения. Но частично существующее оборудование уже устарело. Появилась и другая, более современная техника. Например, уходят в прошлое флюорографы, на смену им приходят аппараты,которые могут снять изображение всех органов человека. В маммографии теперь есть томосинтез, дающий трехмерное изображение груди, что помогает выявить рак молочной железы на самой ранней стадии. Магнитно-резонансные томографы Москва в последнее время закупает только широкие и короткие - в них человек не испытывает клаустрофобии.

2. Доступность обследований

В городе уже выполняется ежегодно свыше 26 миллионов исследований, в том числе 1,2 миллиона КТ и 360 тысяч МРТ. Но исследования станут еще доступнее даже по самой современной программе ПЭТ/КТ - незаменимого средства борьбы со злокачественными образованиями. С ее помощью ведется как дифференциальная диагностика, так и поиск метастазов, оценивается результативность лечения. Впервые москвичи смогли получать ее бесплатно в рамках ОМС в 2016 году - тогда обследование прошли 8600 пациентов. А в 2019 году ПЭТ-обследования пройдут по ОМС уже свыше 50 тысяч горожан.

3. 100-процентная цифровизация лучевого оборудования

В течение двух лет Москва избавится от аналоговой техники, увеличив количество цифрового оборудования с 78% до 90%, а затем и до 100. Это позволит завершить цифровизацию лучевой службы и подключить всю технику к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Создание его очень важно. Дело в том, что страны, имеющие большое количество диагностического оборудования, уже столкнулись с тем, что не успевают описывать сделанные исследования. В Великобритании, например, остаются неописанными, а значит, практически бесполезными, 67% исследований на КТ и 55% - на МРТ, в Японии - 40%.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Любовь Проценко

Единый радиологический информационный сервис, к которому на начальном этапе в 2015 году было подключено 64 медицинских организаций и 139 аппаратов, помог Москве избежать такой ситуации. В каждом филиале поликлиники уже не нужно иметь свою команду врачей для описания исследований. Достаточно одной группы высококвалифицированных экспертов на весь город, которые получают исследования от всех учреждений, подключенных к информационной системе, и описывают их. Успешный результат такой работы показала поликлиника № 191. Здесь от момента расшифровки до выдачи результата проходит 5 минут. В архивной базе данных поликлиники накоплено 120 тысяч снимков. Все они хранятся в "облаке" нового сервиса. Любой врач, к которому обратится пациент, сможет воспользоваться имеющимся исследованием , а не гонять пациента. Он просто возьмет его из "облака".

4. Сокращение ошибок при диагностике

Согласно общемировой статистике, до 20% исследований совершается с ошибками. ЕРИС станет платформой для создания электронного анализа полученных изображений, своего рода "компьютерным зрением", действующим на основе искусственного интеллекта, который поможет врачам распознавать патологии на клеточном уровне. Главный врач городской клинической больницы им. М.П. Кончаловского Олег Гриднев, которая уже работает в ЕРИС, рассказал, что благодаря этому количество ошибок при постановке диагнозов у них сократилось вдвое. На это же направлено и создание единого центра экспертной оценки референс-центров, головных организаций, которые возьмут на себя контроль за соблюдением единых стандартов лучевой диагностики во всех городских больницах и поликлиниках.

5. Результаты исследований МРТ и КТ москвичам пришлют по почте

Это стало возможно в городе с 7 августа. Для этого горожанам нужно лишь оформить подписку в "личном кабинете" на портале mos.ru, и они получат описание исследования на свой электронный адрес. Это упростит любую консультацию с другим доктором, а также лечение при переходе из одной клиники в другую - никаких бумажек собирать не придется. Все исследования новые доктора также возьмут из "облака".

6. Повысится качество диагностики, а значит, и лечения

От программ ранней диагностики в ходе диспансеризации Москва за два года первой в стране перейдет на проведение скрининга по раку. Это значит, что в поле зрения врачей горожане будут попадать не тогда, когда появятся признаки заболевания, а тогда, когда они еще чувствуют себя абсолютно здоровыми. Пилотные проекты, которыми столица занимается уже два года, показали, что с помощью низкодозной компьютерной томографии можно распознать самые первые клетки, которые в будущем могут привести к новообразованию. Например, скрининг на рак легкого, который считается убийцей номер один, проведенный у 15 тысяч курильщиков старше 55 лет, помог выявить 3% опухолевых образований, с которыми больные попали на лечение к онкологам. Одногодичная летальность в этой группе снизилась на 70%. А флюорография выявила бы опухоли лишь на четвертой стадии, когда болезнь часто неизлечима. Аналогичная картина со скринингом на рак молочной железы 45 тысяч женщин. И у них были выявлены опухоли на ранних стадиях в 80% случаев, в то время как в общей популяции это удается сделать лишь в 40-60%.