Еще семь стартовых площадок утвердило на заседании президиума правительство столицы для строительства "стартовых домов" по программе реновации. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

"На этих площадках можно построить 93 тысячи квадратных метров жилья, - рассказал он. - Практически мы приблизились к 5 миллионам "квадратов", необходимых городу для запуска первой волны массового переселения москвичей по этой программе из снесенных домов в новое жилье", - продолжал он. - Более того, мы сможем возвести там еще 2-2,5 миллиона квадратных метров запуска уже второй волны". Хуснуллин напомнил, что всю программу, по которой надо снести 5171 морально и физически устаревший дом и построить для его жителей 16 миллионов квадратных метров новых квартир, Москва намерена выполнить в три волны.

В первую же предложенную квартиру соглашаются переехать 98% москвичей

Напомню, стартовала программа реновации в 2017 году. За год с небольшим для ее участников уже построены 46 домов, а еще 117 строятся. Стандарт, заданный для них, настолько высок, что это скорее дома бизнес-класса, отметил Марат Хуснуллин, в то время как по первой программе сноса пятиэтажек переселение шло в жилье экономкласса. В этих же домах очень высокие требования по безопасности, отделке, комфорту жилья, обеспеченности их интернет-каналами. Благодаря этому 98% москвичей переезжают в первые же предложенные им квартиры. За прошлый год новоселья справили 10 тысяч участников программы реновации, в этом, по словам Хуснуллина, получат смотровые ордера 12 тысяч, а в 2020 году - 15 тысяч человек. Жители одного дома, сомневавшиеся, нужна ли им реновация, вошли в нее в итоге через суд, когда принятие заявок уже кончилось. Еще обитатели 5 домов так же судятся за вхождение в программу реновации - их не взяли, потому что в момент голосования было больше установленного количества голосов против. "Примем всех, кого решит суд включить в программу", - успокоил заммэра.

Семь новых площадок, по его словам, расположены в пяти округах: по одной в Восточном и Юго-Западном, плюс четыре - в Южном (полный перечень адресов см. на сайте "РГ"). В итоге теперь в перечень мест, где город намерен осуществить масштабную замену устаревшего жилья на новые дома, входит уже 345 площадок. При их подборе власти строго придерживаются главных принципов, прописанных в федеральном законе о реновации. Прежде всего это прозрачность программы для всех ее участников - а это порядка 1 миллиона москвичей. Кроме того, они обязуются не держать москвичей годами на чемоданах, а постоянно информировать, когда в какие сроки горожане смогут справить новоселье. Ну и как было обещано, подбираются новые площадки практически рядом с прежним местом жительства горожан, чьи дома идут под снос, - мало кто из москвичей готов сменить свой район на другой.

Обязательно учитывается при подборе площадок мнение самих москвичей, которым там жить. С точки же экономический целесообразности власти стараются выбрать под застройку территории с минимальными обременениями вроде переноса коммуникаций и выкупа земли у собственников, а также те, где быстро можно начать строительство .