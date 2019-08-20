Хуснуллин: Москвичи получают по программе реновации квартиры бизнес-класса

Еще семь стартовых площадок утвердило правительство столицы для строительства "стартовых домов" по программе реновации. Об этом сегодня сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На этих площадках можно построить 93 тыс кв. м жилья. Практически мы приблизились к цифре 5 миллионов кв. м, которые необходимы городу для запуска первой волны массового переселения москвичей по этой программе из снесенных домов в новое жилье", - продолжил он. - Более того, мы сможем возвести там еще 2-2,5 млн кв. для запуска уже второй волны". Хуснуллин напомнил, что всю программу, по которой надо снести 5171 устаревший физически и морально дом и построить для его жителей 16 тысяч кв. м новых квартир, город намерен выполнить в три волны.

Напомним, программа реновации стартовала в 2017 году. За год с небольшим для ее участников уже построены 46 домов, а еще 117 строятся. Стандарт, заданный для них, настолько высок, что это, скорее, дома бизнес-класса, в то время как по первой программе сноса пятиэтажек переселение шло в жилье эконом-класса. В этих же домах очень высокие требования по безопасности, отделке и комфорту квартир, обеспеченности интернет-каналами. Благодаря этому 98 процентов москвичей переезжают в первые же предложенные им квартиры. За прошлый год новоселье справили 10 тысяч участников программы реновации, в этом, по словам Хуснуллина, получат смотровые ордера 12 тысяч, а в 2020-м году - 15 тысяч человек. Расположены семь новых площадок, продолжил заммэра, в пяти округах города: по одной в Восточном и Юго-Западном, плюс четыре - в Южном.

Теперь в перечень мест, где город намерен осуществить масштабную замену устаревшего жилья на новые дома, входит уже 345 площадок.

При их подборе городские власти строго придерживаются главные принципов, прописанных в федеральном законе о реновации. Прежде всего, это прозрачность программы для всех ее участников - а это порядка 1 миллиона москвичей. Кроме того, власти обязуются не держать москвичей годами на чемоданах, а постоянно информировать, когда, в какие сроки они смогут справить новоселье. Ну и как было обещано, подбираются новые площадки практически с прежним местом жительства горожан, чьи дома идут под снос - мало кто из горожан готов сменить свой район.

Обязательно учитывается при подборе площадок мнение самих москвичей, которым там жить. С точки же экономический целесообразности власти стараются подбирать под застройку территории с минимальными обременениями вроде переноса коммуникаций и выкупа земли у собственников, а так же те, где можно начать строительство в кратчайшие сроки. Там, где площадок у города не хватает, он выкупает земли у инвесторов или федеральных собственников.

Новые площадки для стартовых домов по программе реновации расположены:

1. Район Перово, улица Металлургов , вл. 30

2. Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, вл. 15

3. Выхино-Жулебино, Ферганский пр. Вл. 14

4. Кузьминки, Волгоградский пр. Вл. 101, корпус 1

5. Кузьминки, Волгоградский пр-т, между домами N 155 и N 157

6. Даниловский, улица Дубининская, вл. 59-69

7. Котловка, улица Нагорная, дом 5, корпус 1, дом 2, корпус 1 ( напротив)