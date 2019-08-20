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20.08.2019 13:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хуснуллин: Москвичи получают по программе реновации квартиры бизнес-класса

Текст: Любовь Проценко

Еще семь стартовых площадок утвердило правительство столицы для строительства "стартовых домов" по программе реновации. Об этом сегодня сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Хуснуллин: По программе реновации будут строить по 1,5 млн кв. м жилья в год

"На этих площадках можно построить 93 тыс кв. м жилья. Практически мы приблизились к цифре 5 миллионов кв. м, которые необходимы городу для запуска первой волны массового переселения москвичей по этой программе из снесенных домов в новое жилье", - продолжил он. - Более того, мы сможем возвести там еще 2-2,5 млн кв. для запуска уже второй волны". Хуснуллин напомнил, что всю программу, по которой надо снести 5171 устаревший физически и морально дом и построить для его жителей 16 тысяч кв. м новых квартир, город намерен выполнить в три волны.

Напомним, программа реновации стартовала в 2017 году. За год с небольшим для ее участников уже построены 46 домов, а еще 117 строятся. Стандарт, заданный для них, настолько высок, что это, скорее, дома бизнес-класса, в то время как по первой программе сноса пятиэтажек переселение шло в жилье эконом-класса. В этих же домах очень высокие требования по безопасности, отделке и комфорту квартир, обеспеченности интернет-каналами. Благодаря этому 98 процентов москвичей переезжают в первые же предложенные им квартиры. За прошлый год новоселье справили 10 тысяч участников программы реновации, в этом, по словам Хуснуллина, получат смотровые ордера 12 тысяч, а в 2020-м году - 15 тысяч человек. Расположены семь новых площадок, продолжил заммэра, в пяти округах города: по одной в Восточном и Юго-Западном, плюс четыре - в Южном.

Теперь в перечень мест, где город намерен осуществить масштабную замену устаревшего жилья на новые дома, входит уже 345 площадок.

Стоимость жилья участников программы реновации существенно вырастет

При их подборе городские власти строго придерживаются главные принципов, прописанных в федеральном законе о реновации. Прежде всего, это прозрачность программы для всех ее участников - а это порядка 1 миллиона москвичей. Кроме того, власти обязуются не держать москвичей годами на чемоданах, а постоянно информировать, когда, в какие сроки они смогут справить новоселье. Ну и как было обещано, подбираются новые площадки практически с прежним местом жительства горожан, чьи дома идут под снос - мало кто из горожан готов сменить свой район.

Обязательно учитывается при подборе площадок мнение самих москвичей, которым там жить. С точки же экономический целесообразности власти стараются подбирать под застройку территории с минимальными обременениями вроде переноса коммуникаций и выкупа земли у собственников, а так же те, где можно начать строительство в кратчайшие сроки. Там, где площадок у города не хватает, он выкупает земли у инвесторов или федеральных собственников.

Новые площадки для стартовых домов по программе реновации расположены:

1. Район Перово, улица Металлургов , вл. 30

2. Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар, вл. 15

3. Выхино-Жулебино, Ферганский пр. Вл. 14

4. Кузьминки, Волгоградский пр. Вл. 101, корпус 1

5. Кузьминки, Волгоградский пр-т, между домами N 155 и N 157

6. Даниловский, улица Дубининская, вл. 59-69

7. Котловка, улица Нагорная, дом 5, корпус 1, дом 2, корпус 1 ( напротив)

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