Как "РГ" примет победителей XIX Международного пушкинского конкурса

Время летит стремительно, и до счастливого момента, когда 50 победителей XIX международного конкурса для учителей русского языка "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?" встретит Москва, осталось меньше месяца.

Сегодня мы публикуем программу пребывания наших лауреатов в столице. Из самого любимого - наша встреча в "РГ" 6 сентября. Мы уже неплохо знаем вас, учителей, по эссе, но надеемся, что во время очного знакомства появятся новые интересные подробности из их романа с русским языком.

Этот день будет очень насыщенным. Утром пушкинские учителя побывают в Пушкинской школе №1500. Вечер тоже пройдет под флагом русской литературы: наши гости пойдут в театр имени Маяковского смотреть гоголевскую "Женитьбу". Это будет, как писал Николай Васильевич, совершенно невероятное событие в двух действиях.

Что касается полезной практики, то лауреатов ждет стажировка в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Преподаватели знаменитого "РКИ"-шного вуза, обычно, проводят ее очень энергично, но занятия все же оставит силы на приятный и познавательный отдых. Среди подготовленных для учителей маршрутов - экскурсии в Государственном музее А.С.Пушкина и по ВДНХ, а также путешествие на теплоходе по Москва-реке, участие в празднике дня города. Ну и, конечно, всех ждет Белый зал столичной мэрии на торжественную церемонию награждения.