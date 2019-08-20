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Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Как "РГ" примет победителей XIX Международного пушкинского конкурса

Текст: Елена Новоселова
Время летит стремительно, и до счастливого момента, когда 50 победителей XIX международного конкурса для учителей русского языка "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?" встретит Москва, осталось меньше месяца.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня мы публикуем программу пребывания наших лауреатов в столице. Из самого любимого - наша встреча в "РГ" 6 сентября. Мы уже неплохо знаем вас, учителей, по эссе, но надеемся, что во время очного знакомства появятся новые интересные подробности из их романа с русским языком.

Фото: iStock
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Этот день будет очень насыщенным. Утром пушкинские учителя побывают в Пушкинской школе №1500. Вечер тоже пройдет под флагом русской литературы: наши гости пойдут в театр имени Маяковского смотреть гоголевскую "Женитьбу". Это будет, как писал Николай Васильевич, совершенно невероятное событие в двух действиях.

Что касается полезной практики, то лауреатов ждет стажировка в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Преподаватели знаменитого "РКИ"-шного вуза, обычно, проводят ее очень энергично, но занятия все же оставит силы на приятный и познавательный отдых. Среди подготовленных для учителей маршрутов - экскурсии в Государственном музее А.С.Пушкина и по ВДНХ, а также путешествие на теплоходе по Москва-реке, участие в празднике дня города. Ну и, конечно, всех ждет Белый зал столичной мэрии на торжественную церемонию награждения.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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