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20.08.2019 19:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Где "Моя карьера"

Как в столице устроиться на работу после 50?
Текст: Ангелина Зеленькова
Современные пенсионеры вполне могут рассчитывать на престижную работу и приличную прибавку к пенсии, ведь вакансий в Москве хватает - более 100 тысяч предложений с удобным графиком. Но как только люди "за 50" выходят на рынок труда, они теряются словно подростки, и даже мастаки с внушительным опытом соглашаются на самую простенькую работенку за копейки. Как же не ошибиться с выбором и сделать так, чтобы работа нашла вас сама?
Проще всего людям старше 50 найти работу музейного смотрителя, репетитора, страхового агента, няни, курьера, водителя такси. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Проще всего людям старше 50 найти работу музейного смотрителя, репетитора, страхового агента, няни, курьера, водителя такси. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Проще всего людям старше 50 найти работу музейного смотрителя, репетитора, страхового агента, няни, курьера, водителя такси. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Работа ищет вас

Вам за 50? Тогда за работой нужно идти на ул. Сергия Радонежского, 1, - примерно в 10 минутах ходьбы от станций метро "Площадь Ильича" и "Римская" находится специализированный центр занятости "Моя карьера", который открылся в июне. Москвичам там помогут найти постоянную работу, а при желании освоить новые компетенции, расширить профессиональные навыки и пройти курсы переквалификации. Для людей предпенсионного и пенсионного возраста в центре проходит целая серия тренингов: "Как правильно составить резюме", "Как пройти собеседование с работодателем", "Работа в разновозрастном коллективе", "Дело второй жизни". Специалисты центра рекомендуют "новичкам" посетить их все, чтобы на встрече с работодателем быть во всеоружии. "Когда возраст перевалил за 50, люди не по своей воле выходят на рынок труда - кого-то сократили, кому-то нужно совмещать воспитание внуков и работу, а некоторым сложно сладить с молодым начальником, - рассказала "РГ" руководитель "Программы 5.0" Виктория Маркова. - На тренингах люди старшего поколения раскрывают свой потенциал, они выходят от нас с уверенностью в том, что работу действительно можно найти в любом возрасте".

Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Уренгой"
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В "Моей карьере" всего за три месяца более 100 человек предпенсионного и пенсионного возраста смогли найти дело по душе. "Практически каждый день мы получаем новости о трудоустройстве наших соискателей, многие приходят поделиться опытом в большой аудитории", - говорит с гордостью Виктория Маркова.

Пойми, кто ты

На очередном тренинге "Дело второй жизни" его ведущая Екатерина Автушко подчеркивает: возраст - это не помеха для работы и роста. "Есть шаблоны - "одна профессия на всю жизнь" или "если потерял работу, значит, нужно искать новую в той же сфере". Идут искать и… не находят, потому что их компетенции уж устарели", - говорит тренер. В зале собралось человек 30, и все согласились с этим утверждением.

"Но трудоустройство - это совсем не обязательное условие для реализации своего потенциала. Известно много случаев, когда люди во второй половине жизни основали свое дело: к примеру, Харланд Дэвид Сандерс открыл KFC в 62 года, а бабушка Эмма, педагог по призванию, всю жизнь обучала детей физике и после 60 завела видеоблог, где делится кулинарными рецептами с миром", - продолжает Автушко.

"Но как понять, какое дело подойдет мне и будет иметь успех?" - раздается в зале резонный вопрос. Но ответ на него нужно искать в себе. Для этого достаточно понять, а лучше прописать "дело моей мечты" и "в чем я хорош", а затем найти пересечения между двумя тезисами. "Легко! Дело мечты - написать книгу о своей жизни, - делится со всеми 57-летняя Елена Иващенко. - А что касается второго, так я и танцую, и страничку в Insragram веду, и сценарии пишу. Мне нравится делиться своими знаниями с другими. И где тут совпадения?"

"Все перечисленное должно помочь вам исполнить мечту", - говорит тренер.

"Пока скорее отвлекает, - жалуется Елена Иващенко. - Я пытаюсь вставать рано утром, чтобы по примеру великих писателей работать над книгой в ранние часы, а мама меня учила - сначала наведи порядок в доме, остальные дела - после. Но пока я приберусь, сил на книгу не остается".

Вот тут тренер и нашел разгадку: "Не нужно ограничивать себя, в первую очередь занимайтесь тем, что нравится и вдохновляет. Домашние хлопоты подождут. Посвятите вторую половину жизни себе".

Фото: Reuters.
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50 с плюсом

Устраиваясь на работу или задумываясь о собственном деле, основной проблемой людей пенсионного и предпенсионного возраста становится их неправильное позиционирование себя на рынке труда. Зачастую они попросту стесняются своих навыков и достижений. Отсюда и неутешительные цифры: более 80% соискателей от 50 лет и старше ощущают сложности при трудоустройстве. Но если разобраться, то специалисты с большим опытом работы - находка для компании. Во-первых, они более замотивированы, чем молодые выпускники, которые часто "в творческом поиске". Во-вторых, в 50 лет люди более ответственно подходят к выполнению своих обязанностей.

"Нынешняя демографическая ситуация способствует тому, чтобы потенциал людей старшего возраста использовался активнее, - добавляет Нина Осовицкая, директор бренд-центра компании HeadHunter. - Молодых специалистов сейчас просто не хватает, поэтому все чаще крупные компании, особенно в сфере продаж недвижимости и дорогостоящих объектов, товаров и услуг, стремятся привлечь именно сотрудников старше 45 лет".

Справка "РГ"

Выбрать занятие и записаться на него можно на сайте центра "Моя карьера" mycareer.moscow или по телефону: 8 (495) 633-63-83. Занятия проходят по адресу: ул. Сергия Радонежского, 1.

Проще всего людям старше 50 найти работу музейного смотрителя, репетитора, страхового агента, няни, курьера, водителя такси.

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