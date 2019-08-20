Калужанин посадил детей на эвакуатор, спасая автомобиль

Калужская полиция подала в суд на мужчину, препятствовавшего эвакуации автомобиля с помощью несовершеннолетних детей. За неповиновение требованиям полицейских ему грозит пятнадцать суток ареста или штраф до тысячи рублей, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального главка МВД.

ЧП произошло накануне на улице Дзержинского в областном центре. Со стоянки для инвалидов был эвакуирован автомобиль, не имеющий соответствующего знака. Через некоторое время 61-летний хозяин машины потребовал поставить ее на место. В качестве аргумента он посадил на платформу эвакуатора троих несовершеннолетних детей.

Требования сотрудников полиции игнорировал. Сотрудниками УГИБДД был составлен административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.