У кандидатов в Мосгордуму - самый разгар встреч с избирателями. Им хочется до выборов как можно больше пообщаться с ними, выслушать, что люди думают о главных проблемах своих районов.

Учредитель Общественного регионального экологического фонда "Гражданин" Максим Шингаркин, выдвинутый партией "Родина", провел уже больше двухсот встреч. Его вотчина - избирательный округ N 20. Сюда входят районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки и часть Выхино-Жулебино. Здоровью местных жителей, по мнению Шингаркина, угрожает мусоросжигательный завод N 4. Он называет его "технологией прошлого века" и требует закрыть завод. "Москва - один из немногих субъектов РФ , который не участвует в реализации ФЗ "Об отходах производства и потребления". Столица взяла себе тайм-аут до 2024 года, - говорит Шингаркин. - Москва должна вернуться к исполнению этого закона в полном объеме. Что это значит? В первую очередь, нужен раздельный сбор и переработка мусора, отказ от мусоросжигания и захоронения несортированных отходов.

Предлагает Шингаркин и модернизировать Люберецкие очистные сооружения, не расширяя их. Жителей его округа волнуют также платные парковки у станции метро "Новокосино". Говорит, жители Подмосковья кидают свои машины во дворах. "Москвичи, живущие за МКАД, а у меня весь округ за МКАД, категорически нуждаются в бесплатной парковке около домов. Желательно не во дворах, а на улицах, - подчеркивает Шингаркин. - На метро они ездят на работу, но для покупок и других дел им нужна машина. Им трудно дойти до театра всей семьей в праздничной одежде или съездить в магазин. Им необходим автомобиль, чтобы проехать по МКАД".

Проблема парковок волнует горожан и в новой, и в старой Москве

Одну из встреч кандидата от партии "Коммунисты России" Николая Александрова в школе N 1415 с избирателями наблюдал корреспондент "РГ". Выдвинут Александров по 14-му избирательному округу, в который входят районы Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский и Ростокино. Районы крупные, проблем там хватает, о чем Александров, местный житель, хорошо знает. Он не только работает на этой территории, но и является муниципальным депутатом по Останкинскому округу. Но Татьяна Косарева - старшая по дому N 4 на 2-й Останкинской улице, подняла еще много вопросов. Например, ее волнует запланированное строительство 140-метрового колеса обозрения на ВДНХ. "Собираются поставить в 100 метрах от жилого дома. Боимся, что окажется к нам впритык. Шумно, наверное, будет?" - переживает Косарева. К тому же наверняка возникнет и проблема с парковками на прилегающих улицах. "Мы предлагали альтернативную площадку у Лихоборского проезда. Там нет жилья рядом", - говорит Александров: "В любом случае будем инициировать проверки, чтобы понимать, соответствует ли строительство нормам".

С дворовыми шлагбаумами - своя заковырка. Раньше их открывали с помощью мобильного приложения. При этом на экране было видно изображение с камеры наблюдения. Потом заподозрили, что кто-то из местных передает код доступа третьим лицам. Стали открывать по звонку с мобильного телефона. Оказалось, неудобно. Хочешь пропустить родственников, а шлагбаума не видишь, как и то, не пытается ли кто-то посторонний проехать за ними. Косарев также обещал разобраться: "Лучше всего, наверное, пользоваться QR-кодом, как в ряде других домов", - советует кандидат.