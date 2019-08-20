Каждый третий москвич регулярно занимается спортом

Столичные власти утверждают, что каждый третий житель Москвы регулярно занимается спортом. Такие изменения в городском стиле жизни стали возможны благодаря созданию условий, в частности обустройству спортивных площадок почти в каждом дворе, парке, сквере и на набережных. В ТиНАО новые площадки для занятия спортом запланированы на территории парка "Филатов луг".

Напомним, что общая площадь благоустройства парка составляет 28 га. Из них 800 квадратных метров будет отведено под спортивные площадки в непосредственной близости к жилым кварталам.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков, за последние годы в столице произошли серьезные изменения в инфраструктуре спорта, и сейчас каждый третий житель Москвы регулярно занимается спортом.

- Территория парка "Филатов луг" с запада и юга вплотную граничит с относительно новыми жилыми кварталами. До благоустройства на территории парка не было ни одной спортивной площадки. Для удобства посетителей парка их обустроят недалеко от жилой застройки. На данный момент в парке ведется строительство пяти спортивных зон общей площадью более 800 квадратных метров, - уточнил Петр Бирюков.

Здесь появится комплекс из двух площадок для кардио и силовых упражнений. Еще на трех площадках установят элементы для занятий легкой и тяжелой атлетикой.

Помимо этого, в парке ведется устройство площадки для игры в пляжный волейбол. Ее площадь составит около 200 квадратных метров. Рядом с площадкой установят зрительские трибуны.

Кроме того, здесь откроют поле для мини-футбола с покрытием из искусственной травы.

"По окончании благоустройства местные жители получат современную и комфортную зону для отдыха и спорта в пешей доступности. Новая инфраструктура парка будет максимально гармонировать с природой. Завершить работы планируется в текущем году", - рассказал Петр Бирюков.