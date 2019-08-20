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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Каждый третий москвич регулярно занимается спортом

Текст: Ирина Огилько

Столичные власти утверждают, что каждый третий житель Москвы регулярно занимается спортом. Такие изменения в городском стиле жизни стали возможны благодаря созданию условий, в частности обустройству спортивных площадок почти в каждом дворе, парке, сквере и на набережных. В ТиНАО новые площадки для занятия спортом запланированы на территории парка "Филатов луг".

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Напомним, что общая площадь благоустройства парка составляет 28 га. Из них 800 квадратных метров будет отведено под спортивные площадки в непосредственной близости к жилым кварталам.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков, за последние годы в столице произошли серьезные изменения в инфраструктуре спорта, и сейчас каждый третий житель Москвы регулярно занимается спортом.

- Территория парка "Филатов луг" с запада и юга вплотную граничит с относительно новыми жилыми кварталами. До благоустройства на территории парка не было ни одной спортивной площадки. Для удобства посетителей парка их обустроят недалеко от жилой застройки. На данный момент в парке ведется строительство пяти спортивных зон общей площадью более 800 квадратных метров, - уточнил Петр Бирюков.

Здесь появится комплекс из двух площадок для кардио и силовых упражнений. Еще на трех площадках установят элементы для занятий легкой и тяжелой атлетикой.

Фото: iStock
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Помимо этого, в парке ведется устройство площадки для игры в пляжный волейбол. Ее площадь составит около 200 квадратных метров. Рядом с площадкой установят зрительские трибуны.

Кроме того, здесь откроют поле для мини-футбола с покрытием из искусственной травы.

"По окончании благоустройства местные жители получат современную и комфортную зону для отдыха и спорта в пешей доступности. Новая инфраструктура парка будет максимально гармонировать с природой. Завершить работы планируется в текущем году", - рассказал Петр Бирюков.

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