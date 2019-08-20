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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Концерт к 350-летию флага России пройдет на проспекте Сахарова 24 августа

Текст: Максим Милославский

Митинг-концерт с участием звезд эстрады пройдет 24 августа на проспекте Академика Сахарова. Его посвятят 350-летию российского флага.

Фото: vesti.ru
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По словам организаторов, митинг-концерт пройдет с 14:00 до 17:00. В нем примут участие звезды российской эстрады: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр" и другие. Гостями также станут известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели. Инициатором выступили "Российский союз ветеранов Афганистана" и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

В этот же день на проспекте Сахарова запланирован флешмоб "Флаг-рекордсмен", который начнется в 11:00. Молодые люди из разных объединений и движений развернут полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов.

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