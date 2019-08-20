В регионах Центральной России продолжается масштабный ремонт автотрасс. При поддержке федерального центра финансирование дорожных проектов выросло в несколько раз. Однако к освоению программ оказались готовы не все. О том, насколько успешно дорожники адаптируются к новым условиям работы, выясняла корреспондент "РГ".

Умножили на два

В начале строительного сезона костромские власти обнародовали планы ремонта дорог. По данным мэрии, в ближайшие месяцы на территории областного центра дорожники приведут в порядок 14 участков автотрасс. Ремонт пройдет на улицах Водяной, Героев, Депутатской, Заволжской, Индустриальной, Кинешемском шоссе, Князева, Московской, Нижняя Дебря, Смирнова Юрия, Стопани, Шагова, Ярославской. Помимо укладки асфальта, на многих трассах решили заменить коммуникации и бордюры, укрепить обочины и восстановить тротуары. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" городу выделено 530 миллионов рублей. Эта сумма вдвое превышает ассигнования 2016 года. Благодаря нацпроекту в план ремонта удалось включить проблемные улицы, которые до этого не могли привести в порядок десять и более лет.

В течение многих лет дорожная сеть Костромской области ветшала из-за хронического недофинансирования. В таких условиях к 2010 году количество дорог, не соответствующих нормативам, достигло в регионе 86 процентов. Однако, когда в 2011 году финансирование увеличилось, дорожники оказались не готовы к работе. На новые объемы не хватило ни техники, ни материалов, ни грамотного персонала. Работы велись некачественно, в крайней спешке, без соблюдения технологии, под снегом и дождем. В результате, по признанию депутатов городской Думы, уже весной "асфальт сошел вместе со снегом". А в отношении недобросовестных подрядчиков и чиновников, подписавших акты приемки работ, следователи возбудили уголовные дела.

И хотя до назначения виновным реальных сроков заключения дело не дошло, власти сделали выводы и начали включать в состав приемочных дорожных комиссий общественников, которые стали изучать каждый новый съезд и бордюр с особым пристрастием. Благодаря этому качество дорожных работ в Костроме заметно улучшилось. Однако позитивный опыт "народного контроля" пока взяли на вооружение не все муниципалитеты региона. И в этом году многие из них столкнулись с проблемами. Так, в середине лета жалобы на некачественный ремонт дорог начали поступать из Волгореченска. На улице Парковой подрядчики выкопали бордюры и бросили их на дороге, а сами исчезли на полтора месяца. Недоделки доставили местным жителям массу неудобств. Узнав о проблеме, власти райцентра пообещали наказать нерадивых дорожников, пригрозив им судами и полумиллионным штрафом. Подрядчики, в свою очередь, заявили о готовности вернуться на объект и привести, наконец, дорогу в порядок.

В городе Галиче, где в прошлом году нерадивый подрядчик некачественно отремонтировал набережную за четыре миллиона рублей, исполнителя работ отдали под суд. В июле его приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Кроме этого, подсудимого заставили за свой счет устранить все выявленные недоделки.

Подтянуться к лидерам

По данным минтранса, на начало 2018 года Костромская область находилась на последнем месте в ЦФО по качеству дорог: лишь 20,2 процента всех трасс региона соответствовали нормативу.

В числе регионов, где не хватает качественных автодорог, в правительстве РФ назвали Рязанскую, Тверскую, Липецкую и Смоленскую области: в них соответствующие нормативам трассы составляли лишь 21,5, 25,7, 27,7 и 27,9 процента соответственно. В число лидеров рейтинга попали Воронеж, Белгород и Тамбов, где количество добротных трасс достигало 68-50,5 процента. По планам властей благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" к 2025 году в большинстве регионов ЦФО свыше половины всех трасс должно быть приведено в соответствие с государственными стандартами качества.

Когда денег стало больше, дорожники оказались не готовы к работе: не хватало ни техники, ни материалов, ни грамотного персонала

Некоторые регионы движутся к достижению этой цели довольно высокими темпами. Еще в 2016 году мэр Владимира Ольга Деева, своеобразно оценившая дорожные проблемы, стала героиней репортажей всех федеральных СМИ. На встрече с горожанами она заявила: "Не приживается у нас асфальт, отторгает его земля!" Между тем занимавший в тот момент пост директора профильного департамента администрации Владимирской области Александр Романенко заявил, что в некачественном ремонте дорог виноваты электронные аукционы. По его мнению, в таких аукционах побеждает тот, кто дешевле оценивает свои услуги. Однако сейчас и "земля приняла асфальт", и аукционы не помешали: Владимирскую область нельзя отнести к явным аутсайдерам ЦФО по состоянию дорог. К началу 2018 года количество нормативных трасс в регионе составляло 47,7 процента, а к 2025-му, по прогнозам властей, этот показатель должен вырасти до отметки 51,5 процента.

Атака на мост

В начале августа в правительстве Ивановской области прошло экстренное совещание, посвященное ЧП на участке автомобильной дороги Игрищи - Константиново, где из-за бесконтрольного движения большегрузного транспорта обрушился мост через реку Ухтому. В результате 80 жителей деревни Константиново оказались отрезаны от мира. "В связи с тем что мост для проезда непригоден, администрацией района оборудована переправа через реку вброд, которую может преодолеть только техника высокой проходимости, в том числе пожарные машины и автомобили скорой помощи", - рассказали участники совещания. В итоге власти приняли решение починить мост уже в этом году. На разработку документации Ильинскому району выделят 2,5 миллиона рублей. Кроме этого, муниципалитет получит дополнительные средства на восстановление моста. По предварительной оценке, стоимость строительно-монтажных работ составит порядка 40 миллионов рублей. Деньги выделят из областного резервного фонда.

Как заявил ивановский губернатор Станислав Воскресенский, в этом году в регионе развернуты беспрецедентные дорожные работы: всего будет отремонтировано 297 километров дорог, тогда как в прошлом году было приведено в нормативное состояние 110 километров.

- Такое масштабное наведение порядка на дорогах не является оправданием для некачественного выполнения работ, - заявил Станислав Воскресенский. - Мы будем строго следить за соблюдением стандартов.

Возможности для этого есть - в том числе и технические. В этом году ивановские власти арендовали мобильную дорожную лабораторию для диагностики и оцифровки региональных трасс. С ее помощью можно оценивать дефекты покрытия, фиксировать параметры дорог, интенсивность транспортного потока и многое другое.

Техника техникой, но и общественный контроль тоже не помешает.

- Сигнализируйте сразу, если видите, что что-то не так, - например, если в дождь кладут асфальт, - обратился к жителям губернатор. - Обязательно об этом сообщайте.

В Иванове в этом году отремонтируют свыше 20 километров улично-дорожной сети, что втрое больше прошлогоднего. Во время рейда 12 августа, посвященного проверке качества дорожных работ, глава города Владимир Шарыпов заявил, что в целом ремонт проведен удовлетворительно, но ряд замечаний к подрядчику имеется. "Новый асфальт некачественно уложен на съездах, в некоторых местах тротуары ниже уровня проезжей части, в результате чего на дорожки для пешеходов стекает вода, образуются лужи. Все недостатки подрядчик будет устранять за свой счет", - рассказали в облправительстве.

Справка РГ

Федеральную программу "Безопасные и качественные дороги России" начали реализовывать в 2017 году. Она рассчитана до 2025 года. Программа предусматривает выделение регионам дополнительного финансирования, благодаря которому увеличится число автотрасс, соответствующих нормам, и снизится количество ДТП. В 2019 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее половины протяженности дорожной сети городов России, в 2025-м этот показатель должен достигнуть 85 процентов.

Кстати

По данным регионального отделения ОНФ, сегодня на "Карту убитых дорог" в Костромской области нанесено 163 проблемных трассы протяженностью 143 километра. После появления жалоб 15 дорог отремонтировали, на 47 провели ямочный ремонт, еще 12 отрезков включили в планы реконструкции.