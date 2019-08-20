В минувшие выходные гончары и мастера народной игрушки собрались в старинном городке Скопине Рязанской области, где с 14 по 18 августа проходил Международный фестиваль керамики. Конечно, это был праздник со всеми атрибутами, привлекающими туристов. Но еще - и встреча профессионалов. Для коллекционеров это была возможность найти нечто необычное, а для мастеров - хороший способ заработать. В том числе и на интересе к их изделиям неискушенных покупателей.

В каждой области, на любой ярмарке, фестивале, просто в сувенирной лавке обязательно будет местная игрушка. Везде, где есть глина, издавна лепили из нее фигурки. В музее филимоновской игрушки в тульском Одоеве рассказывают, что изначально это был своего рода "компромисс язычества с православием": мол, запретила церковь ставить большие тотемные фигуры, но старых богов обижать не решались, вот и уменьшили тотемы в размерах. Сегодня это занятие называется народным промыслом. Может ли глиняная свистулька прокормить мастера, разбиралась корреспондент "РГ".

На поток не поставишь

"РГ" не раз рассказывала о предприятиях народных промыслов. В большинстве случаев они с трудом выживают, хоть и имеют поддержку от властей - субсидии, налоговые льготы. Но традиционную для каждого региона игрушку все же создают не в цехах. Как правило, ее делают народные мастера у себя дома. Для туристов они художники, для экономики региона - предприниматели, представители малого бизнеса. Власти декларируют цель - сохранить промысел. Но как это сделать, если прибыльной эта отрасль никогда не была? Даже в старину игрушку лепили скорее забавы ради - довеском к основному гончарному производству.

- В этой сфере все сводится к самоорганизации. Сегодня молодежь, даже обучившись какому-то народному промыслу, не хочет этим заниматься, - рассуждает учредитель одоевских музеев Сергей Кузнецов. - Можно ли на этом прилично заработать? Смотря как работать. Но главное - кому? Бабушки, сохранившие ту же филимоновскую игрушку, к сожалению, уходят, а молодых практически нет.

- У меня мало учеников, - вторит ему народный мастер, член Союза художников России Наталья Фролова. - Это очень тяжелый труд. Заработать сложно. В 1990-е годы была мода на все народное, нас всюду приглашали. Сегодня ситуация изменилась. Надо иметь еще какой-то более надежный источник дохода. На продажах не заработаешь - коллекционеров мало.

Наталья Николаевна серьезно и давно занимается плешковской и чернышенской игрушкой - традиционной для Орловской области. Она педагог, краевед, этнограф, лауреат национальной премии в области современного изобразительного и декоративного искусства России "Русская галерея - XXI век". Сейчас на пенсии. Уверяет, что только поэтому и может позволить себе заниматься любимым делом.

- На игрушке заработать можно - на хлеб, воду и рубище, - смеется мастер кожлянской игрушки из-под Курска Наталья Петрова. Она профессиональный керамист, а еще педагог дополнительного образования. Не является основной сферой деятельности изготовление гончарных изделий и для мастера федоровской керамики из Тамбова Данилы Чулюкина. А вот мастер абашевской игрушки из Пензы Владимир Ворожейкин считает, что умельцы слегка лукавят.

- Меня игрушка прокормить может. Сейчас возвожу новую мастерскую, потом построю частный музей, - поделился Ворожейкин своими планами, но секретов "игрушечной" экономики раскрывать не стал.

Мастера говорят: игрушку надо делать с душой - на поток не поставишь, а потому не прокормит. Они с увлечением рассказывают об особенностях глиняных изделий, присущих их краю.

- Раньше собирались семьями, говорили об игрушке: как ее правильно делать, почему делается так, а не иначе. А если подумать - говорили про своих предков. Это наша генетическая память, - уверен народный мастер Алексей Гончаров.

Не свисти - денег не будет

"Есть и такая поговорка: свистунов - на мороз. Мы всю жизнь свистульки делаем, вот и еле сводим концы с концами", - смеются народные умельцы. Казалось бы: что сложного в их промысле? Однако этот бизнес - дело весьма затратное. Начинается игрушка с заготовки глины. За ней надо ехать - эти транспортные расходы порой бывают весьма существенными. Потом на месте нанимать рабочих, чтобы ее заготовить, поскольку одному копать долго. Впрочем, глину можно купить - это сэкономит время, но увеличит расходы.

Мастер должен иметь оборудование. Как правило, это глиномешалка (можно и руками, но тогда о производительности стоит забыть) и, главное, - печь для обжига. Все это - особенно печь - дорогостоящее и энергоемкое.

У мастеров есть две "палочки-выручалочки": заказы коллекционеров на эксклюзив и властей на изготовление массовых изделий

- Труд специфический. Глина сама нужной кондиции не достигнет - ее не только привезти, еще и подготовить надо. И на все это требуется время, которое потом нужно как-то монетизировать, - поясняет Сергей Кузнецов. - Затрат много потребуется для того, чтобы почувствовать вкус масла на хлебе.

Цены на аутентичную игрушку довольно высокие. Их диктует рынок. Кстати, на игрушку глины идет в три раза больше, чем на "гончарку" такой же стоимости, пояснил Владимир Ворожейкин. Помимо уже перечисленных затрат, надо еще приобрести глазурь: чем больше используется цветов, тем дороже игрушка. Может понадобиться второй обжиг, а это увеличит плату за электроэнергию.

- Подготовить глину, вылепить, ошкурить, потом - грунтовка, раскраска, - перечисляет мастер жбанниковской игрушки Анна Терешина из-под Нижнего Новгорода. - Тюбик краски стоит от тысячи рублей. Мыло варить проще и доходнее...

- Что такое две тысячи рублей за аутентичную игрушку, если на ее изготовление ушло полторы - две недели? А ведь ее еще и продать надо, - замечает Сергей Кузнецов.

Фестивальная экономика

Реализовать игрушку можно, как правило, в том же регионе, где ее делают, - такова логистика продаж.

- Если вы приехали в Калугу, то не будете там искать филимоновскую игрушку. В качестве туристического сувенира вы увезете хлудневскую, - замечает Сергей Кузнецов.

По его словам, эти сувениры сегодня востребованы. При этом в большем количестве продаются небольшие дешевые изделия. В то же время - это не хлеб и не лекарства, их не покупают каждый день, так что производить свистульки тысячами смысла особого все же нет.

- Когда-то в деревне Филимоново из 110 дворов 75 были "гончарными" и делали мастера в том числе игрушку. Сегодня нельзя посадить тридцать человек лепить свистульки - они в таком количестве просто не нужны. Необходим разумный компромисс. Наверное, пятнадцати мастеров филимоновской игрушки для сегодняшнего спроса достаточно, - считает учредитель музея в Одоеве.

Другое дело - авторские эксклюзивные экземпляры, на изготовление которых как раз и уходит несколько недель. За ними гоняются коллекционеры. По словам Натальи Фроловой, сегодня интерес к таким вещам имеется. Но ведь и коллекционер каждый день их покупать не будет. Как пояснил тамбовский мастер Данила Чулюкин, есть две "палочки-выручалочки" - это заказы коллекционеров на эксклюзив и властей (региональных, муниципальных) - на массовые изделия. С ним солидарны и калужские умельцы. Но при этом значительная масса изделий реализуется на ярмарках и фестивалях.

- Надо понимать, куда ехать продавать. Организаторы часто не задумываются, приглашая, например, на различные ярмарки сбора урожая и мастеров народной игрушки. Им это надо для общего антуража. Мы заметили, что на ярмарках и фестивалях, посвященных продуктам, игрушка продается плохо. Все же люди едут туда за едой, а не за керамикой, - считает Сергей Кузнецов. - У ярмарки должна быть соответствующая специализация. Однако власти, организовывая некие специализированные ярмарки, часто зацикливаются на местной тематике и не приглашают, например, на фестиваль хлудневской игрушки мастеров из других регионов. Своих, конечно, надо продвигать, но полноценного праздника без таких гостей-участников не будет!

Сегодня в Центральной России можно назвать лишь несколько гончарных фестивалей. Это знаменитый Скопинский в Рязанской области, Одоевский - в Тульской. Много разноплановой керамики бывает также на фестивале в подмосковном Раменском.

- Мы изначально задумывали свой фестиваль в Одоеве для мастеров и тех, кто интересуется этим направлением народного творчества. И у нас получается такой специфический форум, на который собираются мастера и коллекционеры, - пояснил Сергей Кузнецов.

Сегодня фестиваль филимоновской игрушки в Одоеве пользуется особой популярностью у коллекционеров, поскольку здесь можно найти редкие экземпляры из разных регионов. Для мастеров это возможность не только представить свои произведения, но и пообщаться с коллегами из профессионального сообщества.

- Мы приехали сюда первый раз и получили своего рода "перезагрузку" - здесь мы увидели реальный интерес к нашим аутентичным изделиям, - поделилась впечатлениями о встречах в Одоеве мастер жбанниковской игрушки Анна Терешина из-под Нижнего Новгорода. - Самые сложные изделия, которые в Нижнем в магазине годами стоят, ушли буквально в первые минуты после открытия ярмарки! Оказалось, что коллекционеры за ними гоняются.

Вот только доходы мастеров никак не догонят.