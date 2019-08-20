В регионах ЦФО готовятся к повышению цен на хлеб. По данным хлебопеков, главная причина этого - резкий рост стоимости муки: ее цена за последний год почти удвоилась.

- Последний раз цены на хлеб мы повышали два месяца назад и сейчас готовимся повышать еще. Проблема заключается в том, что за последний год мука подорожала с 14 до 23 рублей. Это почти в два раза! Мы так резко поднять цены на хлеб не можем. Процесс переговоров с торговыми сетями всегда длительный, он порой растягивается на два месяца, но это процесс неизбежный, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель костромской хлебопекарной фабрики "Судисласть" Дмитрий Михалевич.

Сейчас в Костроме 600-граммовая буханка "Дарницкого" стоит в среднем 31 рубль, батон пшеничного хлеба весом 350-400 граммов обходится покупателю в 29-30 рублей. Но хлебопеки убеждены, что эти цены долго не продержатся.

Представители торговых сетей при изменении розничных цен на продукты питания производителей, как правило, не уведомляют, принимая такие решения самостоятельно. В борьбе за покупателя многие магазины "придерживают" цены на отдельные товары, в том числе на хлеб. В большинстве торговых точек повышение идет постепенно, чтобы не шокировать потребителя. Тем не менее покупатели, порой вынужденные экономить на всем, изменение цен на хлеб в своих корзинах заметили.

По данным Росстата, в январе - июле этого года хлеб в магазинах стал на 7,7 процента дороже, чем год назад. При этом темп роста цен ускорился в три раза. Это самые высокие показатели за последние десять лет наблюдений.

Больше всего - на 9,6 процента - подорожал черный хлеб. Его цена достигла 50,54 рубля за килограмм. Изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3 процента - до 75,87 рубля за килограмм. Стоимость серого хлеба и батонов из пшеничной муки первого и второго сорта повысилась на 7,4 процента - до 49,96 рубля за килограмм.

В борьбе за покупателя многие магазины поддерживают цены на отдельные товары, в том числе на хлеб

С начала текущего года уровень инфляции в Костромской области сложился несколько выше, чем в первом полугодии предыдущего года. Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 102,5 процента, в аналогичном периоде прошлого года - 102,0 процента (в целом по России показатели составляли 102,5 и 102,1 процента соответственно). "На потребительском рынке области в первом полугодии текущего года наиболее высокими темпами росли цены продовольственных товаров (на 3,2 процента), при этом продуктов питания - на 3,4 процента, алкогольных напитков - на 2,2 процента.", - сообщили в региональном управлении госстатистики.

Как отмечают покупатели, сейчас к концу дня на полках в розничных магазинах хлеба почти не остается. На фоне роста цен представители торговых сетей стараются не делать больших запасов батонов и булок.

- Я бы не сказала, что у нас в магазинах с хлебом серьезная проблема, - считает костромичка Ирина Яровцева. - Но если приходишь за покупками вечером, то привычного ассортимента можно уже не застать. Совсем пустых полок я лично не видела, но если с покупками припоздниться, то утром мазать масло будет уже не на что.

Аграрии считают, что поводов для паники нет. По данным Росстата, на начало августа убрано 35,7 процента всех посевов. Зерна намолочено 36,1 миллиона тонн, что на 17,1 процента больше, чем к началу августа прошлого года, в том числе пшеницы - 30 миллионов тонн. Это на 10,7 процента больше показателей 2018-го. Однако средний сбор зерна с гектара в целом по России ниже уровня предыдущего года.

"В Краснодарском крае с гектара намолочено по 60,1 центнера (61,3 центнера в предыдущем году), Ставропольском крае - 36,4 центнера (39,7 ц), Тамбовской области - 30,8 центнера (34,9 ц), Саратовской области - 15,9 центнера (17,3 ц). В то же время в отдельных областях средний сбор с гектара сложился выше прошлогоднего уровня: в Ростовской - 34,2 центнера (33,8 ц), Белгородской - 48,3 центнера (44,8 ц), Воронежской - 34,3 центнера (33,8 ц), Курской - 50,7 центнера (47,6 ц), Липецкой - 44,4 центнера (44,1 ц), Волгоградской - 25,1 центнера (23,4 ц)", - пояснили в Росстате.

Между тем владельцы хлебозаводов готовятся к новому этапу повышения цен на хлеб как к неизбежности. Рост может составить до десяти рублей за килограмм.

- Если следовать логике повышения цен на муку, то стоимость буханки хлеба стоило бы увеличивать до 60 рублей, - считает Дмитрий Михалевич. - На это, конечно, никто не пойдет, но повышение цены в ближайшее время будет. Мы до сих пор еще не "отыграли" прошлогоднее повышение цен на муку, произошедшее накануне сбора нового урожая. А сейчас мука в связи с погодными условиями вновь дорожает.

Между тем

По данным Костромастата, на фоне сезонного снижения цен на отдельные виды плодоовощной продукции 15 процентов продовольственных товаров подорожали на 5-10 процентов. Это бескостная говядина, мука, шлифованный рис, газированные напитки, рыбное филе, хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Еще на 15 процентов товаров эксперты отмечают рост цен более чем на 10 процентов. Это макаронные изделия, крупа и бобовые (пшено, горох и фасоль, крупы манная, гречневая, овсяная и перловая) и плодоовощная продукция (картофель, столовая свекла, репчатый лук, свежая белокочанная капуста, морковь, бананы, яблоки и виноград). "Можно отметить, что в 2019 году в Костромской области, так же как и в целом по Российской Федерации, цены росли более быстрыми темпами. Уровень инфляции в области с начала года на 0,5 процентного пункта выше уровня аналогичного периода 2018-го", - резюмировали в Костромастате.