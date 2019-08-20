Завтра на Красной площади состоится пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля "Спасская башня". На встрече журналистам будет представлен необычный проект правительства Москвы и журнала "Родина".

Начинается земля,

как известно, от Кремля.

Сотни поэтов воспели удивительный архитектурный ансамбль в центре Москвы. Но точнее Владимира Маяковского, пожалуй, не скажешь: да, здесь начинается наша земля, здесь витают под куполами храмов облики наших предков, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И это здесь на протяжении многих столетий вершится отечественная история.

Московский Кремль - ее движущая сила. Свидетель. Живой участник. Он радуется нашим победам, грустит во времена невзгод. И бережно хранит воспоминания о прошлом. Надо только прислушаться, о чем перешептываются в вечерней тишине стены древнего Кремля. Для этого есть замечательный повод - в нынешнем году отмечает свое 170-летие Большой Кремлевский дворец, посвежевший после долгожданной реставрации.

Солидная дата! Но вовсе не древняя по историческим меркам, если вспомнить, на каком фундаменте построен БКД. Начиная с XII века на его нынешнем месте многократно возводились, сносились, горели, снова поднимались терема, хоромы и дворцы для первых лиц государства Российского.

Исторический фундамент - не фигура речи.

У императора Николая I, решившего увековечить в стенах дворца славную победу русского народа в Отечественной войне 1812 года, был выбор: снести подчистую прежние постройки и возвести "новодел" или... Но, по счастью, выбора для него не было. Николай I стоял за восстановление первенства Москвы в духовной жизни страны. А значит, новый парадный дворец должен олицетворять многовековую историю и культуру, богатство и гостеприимство нашего государства. Потому главный архитектор дворца Константин Андреевич Тон получил беспрецедентный заказ: объединить с новой резиденцией все сохранившиеся великокняжеские и царские постройки Кремля XV, XVI и XVII веков.

Ни больше ни меньше!

Будущий дворец был заложен 30 июня (12 июля) 1838 года, а 3 апреля (15 апреля) 1849 года, на Пасху, освящен в присутствии государя и всей царской фамилии. На освящении Николай I говорил об осуществлении своей мечты: "Кремлевский дворец мой, изящное произведение зодчества, будет новым достойным украшением любезной моей древней столицы, тем более что он вполне соответствует окружающим его зданиям, священным для нас и по соединенным с ними воспоминаниям веков минувших и великих событий отечественной истории".

А через несколько дней московский митрополит Филарет при освящении надписи на мраморной доске Георгиевского зала продолжил эту сокровенную мысль: "...чтобы это была скрижаль или каменная книга, в которой можно было читать и величие настоящего, и чтимую память прошедшего, и назидание для будущего".

Над Москвой поднялся грандиозный дворец площадью 20 000 квадратных метров, включивший более 700 апартаментов. Размерами и роскошью отделки БКД превзошел все известные дворцовые постройки. Но главное - он объединил с современностью далекое прошлое. Потому самый необычный дворец на планете стал больше, нежели архитектурным шедевром.

Много больше.

"БКД" приглашает читателей в путь - по залам удивительного дворца и эпохам!