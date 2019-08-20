Под Тулой водитель сбил трех инвалидов-колясочников

Тульская полиция ищет водителя автомобиля, наехавшего на инвалидов-колясочников. В результате ДТП три человека получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ЧП произошло накануне вечером в Алексинском районе. Известно, что автомобилист совершил наезд на трех человек, передвигавшихся на колясках.

В результате ДТП инвалиды получили незначительные травмы. По информации полиции, им была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время выясняются подробности случившегося. Принимаются необходимые меры для установления личности водителя и его местонахождения.