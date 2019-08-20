Путин обновил Совет по развитию местного самоуправления

Президент Владимир Путин подписал указ по Совету по развитию местного самоуправления. Глава государства обновил состав этой структуры и ее президиум. В совете теперь ровно 50 человек, на одного участника больше, чем было, сообщает ТАСС.

В совет вошли вице-премьер Виталий Мутко, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, председатель правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский, глава Минстроя Владимир Якушев (перешел из региональной части в федеральную).

Обновлена и региональная часть: в нее вошли губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, председатель парламента Чечни Магомед Даудов и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Примерно на 2/3 глава государства обновил и муниципальную часть совета.

Шесть новых участников появилось в президиуме совета, это Мутко, Турчак, Мельниченко, Даудов, мэр Казани Ильсур Метшин и глава Гиблицкого сельского поселения Рязанской области Владимир Трубочкин.

Председатель совета, по-прежнему, Владимир Путин, а во главе президиума - премьер-министр Дмитрий Медведев.